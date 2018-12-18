4 çocuktan 1'i obez
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde özetle şu bilgileri aktardı:
“Doğum öncesi anne adaylarımızı en az 1 kere kontrol oranımız yüzde 99’a ulaşmıştır. 12 ayrı hastalığa karşı en geniş aşılama programı uygulayan ülkeler arasındayız. Nüfus büyüklüğüne oranla aşılama başarısında dünya lideriyiz. Dünyada anne ve bebek ölüm hızını en hızlı düşüren ülkelerin başında geliyoruz. Maalesef çocuklarımızda da obezite sıklığı artmaktadır. Yapılan araştırmalarda her dört çocuğumuzdan birinin fazla kilolu veya obez olduğu görülmektedir. Okul gıdası logosuyla okullarda satışı yapılabilecek gıdaları belirliyoruz. 2025 yılına kadar kalp ve damar hastalıkları, kanser, diyabet veya kronik akciğer hastalıklarına bağlı 70 yaş altı erken ölümlere yol açan sebepleri yüzde 25 azaltmayı hedefliyoruz.
Vatandaşlarımızın cepten yaptıkları sağlık harcamaları yaklaşık yüzde 16 seviyesindedir. OECD ortalamasının yüzde 19 seviyesinde olduğunu hatırlatırım. Acil servislere başvuruları azaltmak için mesai dışı poliklinik hizmetleri başlatılmıştır. Hasta yoğunluğu fazla olan eğitim araştırma hastanelerimizde acil servis fiziki mekânlarını yeniden düzenliyoruz. Kapsamlı bir sağlıkta şiddeti önleme eylem planı hazırlıyoruz.”
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