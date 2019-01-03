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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.01.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

4 çocuk uyuyordu, büyük bir gürültüyle yıkıldı

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4 çocuk uyuyordu, büyük bir gürültüyle yıkıldı

Şanlıurfa’da gece saatlerinde bir apartmanın bahçe duvarı alt kattaki evin üzerine yıkıldı. Evin duvarının da yıkıldığı olayda odada yatan 4 çocuk molozların altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

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  • Bahçe duvarı çocukların uyuduğu odanın içine yıkıldı
  • Bahçe duvarı çocukların uyuduğu odanın içine yıkıldı
  • Bahçe duvarı çocukların uyuduğu odanın içine yıkıldı
  • Bahçe duvarı çocukların uyuduğu odanın içine yıkıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 02.00 sıralarında Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde yaşandı. Bir apartmanın bahçe duvarı, yağışlara dayanamayarak büyük bir gürültü ile yıkıldı. Alt kattaki evin 2 odasının duvarının da yıkıldığı olayda, odalarda yatan 4 çocuk molozların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yol kenarındaki bir aydınlatma direği de bahçeye yıkılırken molozların altında kalan bir otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Odada yatan en küçük oğlunu o gece yanına aldığını söyleyen ev sahibi Yaşar Demir, “Gece saat 02.00’den sonra oldu. Çocuklar yatıyordu. Büyük bir gürültü ile birden uyandık. Bir baktık ki duvar üstümüze yıkıldı. Allah’tan çocuk kucağımdaydı, yanıma gelmişti. Diğeri de burada yatıyordu. Çocuk kıl payı kurtuldu ama biz mağduruz. Bu kış günü ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Yukarı kesimden gelen sulardan dolayı duvar yıkıldı” dedi.

Yıkılan istinat duvarının iki oda, bir balkon ve bir otomobile zarar verdiğini söyleyen Demir, “Otomobil de başka bir komşumun. O da ayrıca bir mağdur” şeklinde konuştu.

Zarar gören odalarda 4 çocuk olduğunu söyleyen Demir, “Bu odada 2 kişi vardı, diğer odada da 2 kişi vardı. Toplam 4 kişi. Biz de diğer odadaydık. Yıkıldığı gibi biz hemen çocukları aldık. Yatak başlığı onu korumuş. Eğer yatak başlığı olmasaydı çocuk altında kalabilirdi. Çocuklar çok korktu. Durumlarını, psikolojilerini anlatmak mümkün değil, yaşamak lazım. Şu seti yapsalar en azından biz de rahatlarız. Daha önce de oldu. Ne kadar su birikintisi varsa yukarısı yokuş olduğu için buraya akıyor. Bu tarafa gelince de ister istemez bir yerde patlak veriyor. O da sızıntı yaptı” diye konuştu.

Olayda büyük korku yaşayan çocukların yakınlarının evine gönderildiği öğrenildi. Aile ise mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (03.01.2019)
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