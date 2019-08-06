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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Muhammed Sami MARAL/DHA
06.08.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

4 çocuğun öldüğü piknikten görüntüler ortaya çıktı

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MUŞ'un Malazgirt ilçesinde, nehirde 4 çocuğun boğulduğu piknikte çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, facia öncesi Kuran Kursu öğrencilerinin oldukça neşeli olduğu görüldü.

Malazgirt ilçesi Beşçatak köyünde 3 Ağustos günü, Kur'an kursunda eğitim gören 41 çocuk, köy imamı F.Ö. eşliğinde Murat Nehri kıyısına pikniğe gitti. Piknik sırasında çocuklardan bazıları, serinlemek için nehre girdi. Bu sırada 5 çocuk, akıntıya kapıldı. Çığlıklar üzerine gelen köylüler, suya girip, çocuklardan Muhammed Demir (10), Ruhat Burukanlı (12), İlhami Demirbilek (12) ve Boran Yıldırım'ı (12) bularak nehirden çıkardı. Malazgirt Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuklardan Boran Yıldırım'ın kalbi yeniden çalıştırıldı, diğer 3 çocuk ise kurtarılamadı.

Nehirde kaybolan Taner Güven (10) için arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalar sonucu aynı gün saat 20.30 sıralarında Taner Güven'in de cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan otopsi sonrası 4 çocuğun cenazesi köy mezarlığında yan yana toprağa verildi. 

PİKNİK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Beşçatak köyünü yasa boğan olayın ardından, Kuran kursuna giden öğrencilerinin piknik yaparken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Facia öncesi çocukların piknik sırasında bir hayli neşeli oldukları ve eğlendikleri görüldü. Yere serdikleri kilimlerin üzerine oturan çocuklar, cep telefonlarıyla kendilerini görüntüleyen arkadaşlarına el sallıyor.

 

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