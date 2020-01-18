4 can almıştı! Hâlâ yollarda

İSTANBUL Beşiktaş’ta 8 Haziran 2019’da, alkollü şekilde araç kullanan Yusuf Arıkboğa, makas atarak ilerlerken hafif ticari otomobile çarptı. 3’ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Arıkboğa ve yanındaki Abdulsamet Topçi, olay yerinden kaçtı. Abdulsamet’in babası Mehmet Topçi ile arkadaşları Merve Şencan da kaçmalarına yardım etti. Baba ve oğlu tutuklandı. Arıkboğa ise yakalanamadı.

İddianamede, Arıkboğa’nın firari olduğu belirtilerek, ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan 2 yıl 8 aydan 22.5 yıla kadar hapsi istendi. Abdulsamet ve Mehmet Topçi ile Merve Şencan hakkında ‘suçluyu kayırma’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.