MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri4 can almıştı! Hâlâ yollarda
GeriGündem 4 can almıştı! Hâlâ yollarda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Damla GÜLER/İSTANBUL
Haber Giriş: 18.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

4 can almıştı! Hâlâ yollarda

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
4 can almıştı! Hâlâ yollarda

Makas atarak kaza yapıp kaçan alkollü sürücü 7 aydır yakalanamadı, hakkında 22.5 yıl hapis cezası istendi.

 

İSTANBUL Beşiktaş’ta 8 Haziran 2019’da, alkollü şekilde araç kullanan Yusuf Arıkboğa, makas atarak ilerlerken hafif ticari otomobile çarptı. 3’ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Arıkboğa ve yanındaki Abdulsamet Topçi, olay yerinden kaçtı. Abdulsamet’in babası Mehmet Topçi ile arkadaşları Merve Şencan da kaçmalarına yardım etti. Baba ve oğlu tutuklandı. Arıkboğa ise yakalanamadı.
İddianamede, Arıkboğa’nın firari olduğu belirtilerek, ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan 2 yıl 8 aydan 22.5 yıla kadar hapsi istendi. Abdulsamet ve Mehmet Topçi ile Merve Şencan hakkında ‘suçluyu kayırma’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. 

False
Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle