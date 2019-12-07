4 bin yıllık ana tanrıça yakalandı

Aralarında antikacıların da bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda erken tunç çağına ait 4000 yıllık ana tanrıça heykelciği, 2000 yıllık sikkeler, Akhamenid ya da Asur dönemine ait olduğu değerlendirilen aslan ve boğa figürlü altın mezar buluntusu, önemli hattatların elinden çıkmış olduğu değerlendirilen altın yaldızlı elyazması Kuran-ı Kerim sayfası ve İskender sikkesi ele geçirildi.

Yakalanan 1527 parça tarihi eserden 882’sinin sikke olduğu bildirildi. Operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı. Çanakkale’de bulunan bir başka ana tanrıça heykelciği 2017’de ABD’de düzenlenen müzayedede 12.5 milyon dolara alıcı bulmuş, Türkiye heykelciğin iadesi için hukuki girişim başlatmıştı. Ana tanrıça heykelciğinin bir benzeri de geçen mart ayında İstanbul’da düzenlenen operasyonla ele geçirilmişti.