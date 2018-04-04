4 bin yeni hâkim-savcı bu yıl kürsüde

FETÖ soruşturmaları sonrasında Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca (HSK) 4 bini aşkın hâkim ve savcının ihraç edilip açığa alınması sonucu oluşan açığı kapatmak için harekete geçildi. Avukatlıktan mesleğe geçişle hâkim ve savcı alımı sürerken, Adalet Bakanlığı’nca hâkim ve savcı adaylarına dönük yönetmelikte de değişiklik yapıldı. Yeni yönetmelikle hakim-savcı adaylarının staj süresi 17 aydan 12 aya indirildi. Yeni yönetmeliğe göre, Adalet Bakanlığı’nın teklifi ve HSK kararı ile bir yıllık staj süresini tamamlayan adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayları, HSK tarafından mesleğe kabul edilmeleri halinde göreve başlayabilecek. Uygulamanın sonucunda bu yıl içinde 4 bin civarında yeni hâkim ve savcı sisteme dahil edilecek.

STAJ SÜRELERİNE BAKILMAYACAK

‘Hâkim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 23 Temmuz 2016 ile 23 Temmuz 2021 tarihleri arasında Bakanlığın teklifi ve HSK kararıyla bir yıllık staj süresini tamamlayan adli yargı hâkim ve savcı adayları, yönetmelikte belirtilen staj yerlerini ve sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmaları ve HSK tarafından mesleğe kabul edilmeleri halinde mesleğe atanabilecek.

Meslek öncesi eğitimlerinin 3 ayını tamamlayıp hazırlık eğitimlerini yapmak üzere görevlendirilmeyen adli yargı hâkim ve savcı adayları, hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılarak görev stajına başlatılabilecek.

İKİNCİ KEZ DEĞİŞTİ

Daha önce hâkim adaylarının stajları ve mahkeme stajlarına ilişkin yönetmelik değişmişti. 18 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, adli yargı hâkim ve savcı adayları ile idari yargı hâkim adaylarının staj dönemi süresi 17 ay olacaktı. Adli yargı hâkim ve savcı adayları bu sürenin 3 ayında genel, 14 ayında ise görev stajı yapacaktı.