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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)
15.10.2018 - 15:18, Son Güncelleme:

4 bin lira alacağı için arkadaşını öldürdü

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4 bin lira alacağı için arkadaşını öldürdü

MUĞLA'nın Datça ilçesinde yaşayan iki arkadaştan Ali İhsan O. (36), sezonluk olarak iş yerini kiraladığı arkadaşı Mehmet Ayaydın'ı (45), 4 bin liralık alacak yüzünden çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, olaydan sonra jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün saat 01.30 sıralarında, Yazı Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Ali İhsan O., bir süre önce arkadaşı Mehmet Ayaydın'ın büfesini sezonluk 20 bin liraya kiraladı, 10 bin liralık ödeme yaptı. Sonradan vazgeçen Ali İhsan O., yaptığı ödemenin 6 bin liralık kısmını geri alabildi. İki arkadaş daha sonra ortak bir tanıdıklarının düğününde karşılaştı. Konu yüzünden ikisi arasında tartışma başladı.Çevredekiler araya girince Ayaydın, eşiyle birlikte düğünden ayrılarak evine gitti. Ali İhsan O. ise, iddiaya göre, yanındaki 2 kişiyle Ayaydın'ın evine giderek görüşmek istedi.

Ali İhsan O. ile Ayaydın, tekrar düğün yerine gitti. Burada başlayan konuşma, bıçaklı kavgaya döndü. Ali İhsan O., Mehmet Ayaydın'ı sol bacağı ile kasığından bıçakladı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Ayaydın'ı ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet Ayaydın, yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Marmaris Devlet Hastanesine sevk edilirken, yolda öldü. Ali İhsan O. jandarma tarafından gözaltına alındı, işlemleri tamamlanınca bugün adliyeye sevk edildi.

 

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