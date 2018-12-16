4 başkanlık pano ihalesi
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan İETT durakları ve metro istasyonları haricindeki reklam panolarıyla ilgili yeni bir karara imza attı.
Dijital bilgi platformu kurulması, ana arterlerde yer alan ve göz hizası konumuyla yaya ve sürücüler tarafından görülme oranı yüksek olan mevcut 352 adet raket tipi reklam ünitesi, bilboard’lardan daha büyük boyutta olan 56 adet megalight tipi ve 6 adet led ekran tipi reklam uygulamaları modernize edilerek kullanım hakkıyla ilgili yeni düzenlemeye gidildi.
20 YIL UZUN SÜRE
Belediye, yaşanan sorunları gidermek için dış mekânlarda yeni reklam üniteleri tesis edilip mevcutları modernize etmek için ihaleye çıkıp bu üniteleri 20 yıllığına kullanma ve işletme hakkı verecek. CHP adına söz alan İBB Meclis üyesi Mesut Kösedağ, 20 yılın uzun olduğunu belirtip kararı seçimlerden sonra yeni gelecek yönetime bırakılıp 3 ay daha beklenilmesini istedi ama İBB Meclisi oyçokluğuyla kararı kabul etti. m
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