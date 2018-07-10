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    4 bakan milletvekilliğinden istifa etti

    Hürriyet Haber
    10.07.2018 - 14:22 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan dört bakan, milletvekilliğinden istifa etti. 4 bakanın Meclis’teki isimlerini karşısına da bakanlık atamalarına ilişkin not düşüldü. Meclis içinden dört ismin yeni kabinede yer almasıyla AK Parti'nin milletvekili sayısı 290'a düştü.

    Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Aldulhamit Gül, milletvekilliğinden istifa etti.

    TBMM'nin internet sitesinde, bu isimlerin sayfasında "Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atama" ibaresi yer aldı.

    İstifalarla birlikte, AK Parti'nin Meclisteki sandalye sayısı 290'a düştü.

    Milletvekilliğinden istifa eden isimlerin Meclis listesindeki isimlerinin karşısına “AY'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yrd. veya bakan olarak atanma - 09.07.2018” ibaresi notu düşüldü.

    İşte Meclis listesinde yer alan o detay:

    4 bakan milletvekilliğinden istifa etti

    İstifa eden bakanların Meclis üyeliği karşısına düşülen notlar.

    Berat Albayrak – Hazine ve Maliye Bakanı

    Mevlüt Çavuşoğlu – Dışişleri Bakanı

    Süleyman Soylu – İçişleri Bakanı

    Abdulhamit Gül – Adalet Bakanı

     

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    Etiketler: milletvekili
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