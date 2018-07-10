4 bakan milletvekilliğinden istifa etti

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Aldulhamit Gül, milletvekilliğinden istifa etti.

TBMM'nin internet sitesinde, bu isimlerin sayfasında "Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atama" ibaresi yer aldı.

İstifalarla birlikte, AK Parti'nin Meclisteki sandalye sayısı 290'a düştü.

Milletvekilliğinden istifa eden isimlerin Meclis listesindeki isimlerinin karşısına “AY'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yrd. veya bakan olarak atanma - 09.07.2018” ibaresi notu düşüldü.

İşte Meclis listesinde yer alan o detay:

İstifa eden bakanların Meclis üyeliği karşısına düşülen notlar.

Berat Albayrak – Hazine ve Maliye Bakanı

Mevlüt Çavuşoğlu – Dışişleri Bakanı

Süleyman Soylu – İçişleri Bakanı

Abdulhamit Gül – Adalet Bakanı

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