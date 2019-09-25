4/B sigortalıları için aylık hesaplaması nasıl yapılır? İşte hesaplama ekranı
Sigortalı olarak çalışanların hak kazandığı emekli aylığı, farklı sigorta kategorilerinde ayrı olarak hesaplanır. Bu nedenle Bağ-Kur'luların emekli aylığı hesaplaması da diğerlerinden farklı olarak değerlendirilmesi gerekir.. Meslek hayatında uzun yıllar geçiren vatandaşlarımız emekli olma hakkı kazandığında emekli aylıklarının ne kadar olduğunu merak ediyorlar. İşte 4/B sigortalılar için aylık hesaplama ekranı
4B sigortalıları aylık hesapla işlemi için SGK'nın internet sitesinde bulunan hesaplama robotunu kullanabilirler. Ayrıca e-devlet üzerinden de 4B emekli aylığı sorgulaması yapılabilir. Bağ-Kur'luların aylık hesaplamaları 5510 sayılı Kanuna göre yapılmaktadır.
4/B EMEKLİ AYLIĞI NASIL HESAPLANIR?
4B sigortalıları için aylık hesaplama uygulaması, sigortalıların emekli olduklarında kurumdaki mevcut bilgilerine istinaden aylık tutarının hesaplanması ve aylık almaya ne zaman hak edeceği hakkında bilgi verir. Aylığınız 4/b sisteminde hali hazırda kayıtlı olan hizmetinize göre bugün talep etmişsiniz gibi hesaplanacak olup, yaklaşık bir değerdir. Asıl aylık talep durumunda hizmetler ve kayıtlar incelendikten sonra hesaplanabilir.
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