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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Müslim SARIYAR/İSTANBUL (DHA)
06.02.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

4 ayrı günde saat 19:00'da harekete geçti... Beşinci kurbanını takip ederken yakalandı

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4 ayrı günde saat 19:00'da harekete geçti... Beşinci kurbanını takip ederken yakalandı

Kocaeli Gebze'de son 1 ayda aynı mahallede yaşayan 4 kadının çantalarını, 4 ayrı günde hep saat 19.00'da kapkaç yöntemiyle alıp kaçan Afganistan uyruklu 22 yaşındaki Ezetullah, 5'inci kurbanını takip ederken polisler tarafından yakalandı. Afgan kapkaççı tutuklanarak cezaevine konuldu.

Gebze'de 1 ay içerisinde aynı mahallede yaşayan 4 kadın, farklı günlerde kapkaç yöntemiyle soyuldu. Art arda yaşanan kapkaç olayları, polisi alarma geçirdi. Bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alan polisin dikkatini ise 4 kapkaç olayının da saat 19.00'da gerçekleşmesi çekti. Görüntülerden kapkaççının eşgalini de belirleyen Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını bu yönde genişletti.

ÖNCE TAKİP SONRA KAPKAÇ

Gebze polisi, bölgeyi ablukaya aldı. Çalışmalar önceki akşam sonuç verdi. Saatler 18.30'u gösterdiğinde güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheli, mahallede görüldü.

Takip edildiğinden habersiz olan kapkaççı, bir kadının peşine düştü. Ancak kadın bir apartmana girince amacına ulaşamadı. Geri dönen kapkaççı, kısa süre sonra başka bir kadını takibe aldı.

Saat 19.00'a geldiğinde ise kadının çantasını almak için hamle yaptı. Aynı anda peşindeki polis, kapkaççıyı üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin Afganistan uyruklu Ezetullah olduğu belirlendi.

Takibe aldığı kadınları, aydınlatma olmayan sokaklara girdikten sonra kapkaç yaptığı ve aynı güzergahı kullanarak kaçtığı tespit edilen Afgan kapkaççı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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