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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
09.07.2019 - 22:06, Son Güncelleme:

4 aylık damat dehşet saçtı!

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4 aylık damat dehşet saçtı!

Adana'da 4 aylık evli astsubay Ertuğrul G., eşi ile tartıştıktan sonra silahla dehşet saçtı. Eşi Büşra G. (21) ve kayınpederi Cemal Ünlükıraner 'i (58) tabancayla vurarak öldürüp, kayınvalidesi Sultan Ünlükıraner'i ise ağır yaralayan Ertuğrul G., ardından polise teslim oldu.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi 76010 Sokaktaki 12 katlı apartmanın 11'inci katındaki dairede meydana geldiği. Ertuğrul G., akşam eşi Büşra ile kayınpederi Cemal Ünlükıraner'in evine gitti. 4 aylık evli astsubay Ertuğrul G., henüz bilinmeyen bir nedenle eşi ve ailesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ertuğrul G., beylik tabancasıyla evdekilere kurşun yağdırdı.

4 aylık damat dehşet saçtı

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrol ettiği Büşra G. ve babası Cemal Ünlükıraner'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralı olan Sultan Ünlükıraner ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından evden çıkan şüpheli Ertuğrul G. ise polise teslim oldu. Cenazeler, polis ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

4 aylık damat dehşet saçtı

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

4 aylık damat dehşet saçtı

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