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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
05.08.2019 - 19:21, Son Güncelleme:

4 ayda yaklaşık 250 bin TL gasbetmişler! "Avcı kız" soruşturmasında tutuklama

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4 ayda yaklaşık 250 bin TL gasbetmişler! "Avcı kız" soruşturmasında tutuklama

Ankara'da, sosyal medyadan kadınlar aracılığıyla buldukları kişileri anlaşmalı oldukları gece kulübü ve eğlence yerlerine götürerek paralarını gasbeden suç örgütüne yönelik soruşturmada yakalanan 2 firariden birinin tutuklanmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz tarafından yürütülen "avcı kız" soruşturmasında, firari 7 şüpheliden 2'si Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getiren şüphelilerden biri, sorgu işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Diğer zanlının ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son tutuklama kararıyla soruşturma dosyasında tutuklu sayısı 56'ya yükseldi.

250 BİN LİRA GASBETMİŞLER

"Avcı kız" soruşturmasında bugüne kadar 105 kişi, gasbedildikleri gerekçesiyle Cumhuriyet Savcısı Akdeniz'e giderek şüphelilerden şikayetçi oldukları öğrenildi.
Ayrıca şüphelilerin, aynı yöntemle 4 ayda yaklaşık 250 bin lirayı gasbettikleri belirlendi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

"Çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma", "yağma", "hürriyeti tahdit" suçlarının yöneltildiği şüphelilerin, "avcı kız" adı verilen genç kadınlar aracılığıyla mağdurları sosyal medya üzerinden buluşma ve zaman geçirme vaadiyle çeşitli adreslere davet ettiği ve eğlence sonunda yüklü miktarda hesap ödemeye zorladıkları ifade ediliyor.

İtiraz eden mağdurların paralarını silah tehdidi ve darp yoluyla gasbettikleri tespit edilen şüphelilerin, bazı mağdurları da zorla ATM'ye götürerek çektirdikleri paraları aldıkları belirtiliyor.

Soruşturma kapsamında 23 Temmuz'da 125 kişi gözaltına alınmış, 30 Temmuz'da ise aralarında çete lideri olduğu belirtilen E.E'nin de bulunduğu 55 kişi tutuklanmıştı.

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