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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
08.05.2019 - 19:44, Son Güncelleme:

4 ayda 10 milyon liralık vurgun! Kıskıvrak yakalandılar

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4 ayda 10 milyon liralık vurgun! Kıskıvrak yakalandılar

Telefonda kendilerini polis, savcı olarak tanıtarak rastgele aradıkları vatandaşları terör örgütüyle bağlantıları olduğunu ve para vermezlerse hapse gireceklerini söyleyerek kandırıp dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 20 kişilik şebekeye polis tarafından operasyon yapıldı. Şüphelilerin kurbanlarına bankadan tüm paralarını çektirdikten sonra park gibi tenha bir yere çağırarak sözde daha sonra iade edeceklerini söyleyerek aldıkları tespit edildi. Bazı olaylarda parayı alırken güvenlik kameralarına yakalanan şüphelilerden 17'si tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerin 4 ay içinde aynı yöntemi kullanarak 10 milyon liralık vurgun yaptıkları öğrenildi.

İstanbul'da telefonda arayan kişiler tarafından dolandırıldıklarını söyleyen mağdurların şikayetleri üzerine soruşturma açıldı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada 4 ay süren telefon ve fiziki takip yapılarak şüphelilerin organize bir şekilde çalıştıkları ortaya çıktı.

4 ayda 10 milyon liralık vurgun Kıskıvrak yakalandılar

Şüpheliler yaşlı bir kadının kandırarak paralarını bankadan çektirip bir parka çağırarak almaları güvenlik kameralarına yansıdı.

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI KULLANARAK ARIYORLARMIŞ

Şüphelilerin bazı bilgisayar programları kullanarak, karşı tarafa sözde 155 polis imdat telefonundan arıyormuş gibi gösterdikleri daha sonra polis ya da savcı olduklarını söyledikleri öğrenildi. Kurbanlarını sözde terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini, isimleri adına hat çıkarıp kullandığı yönünde sözlerle ikna eden şüphelilerin para vermezlerse başlarının belaya gireceğini söyledikleri öğrenildi. Büyük bölümü yaşlı insanlar olan kurbanların bu yalana inanmalarının ardından bankadan tüm paralarını çektikleri, evde bulunan altın ziynet eşyalarını bir poşete koyarak şüphelilerin söylediği adrese götürerek elleriyle teslim ettikleri tespit öğrenildi. Mağdurlardan bazılarının kredi çekerek şüphelilere verdiği belirlenirken, bazı kurbanların bir kaç kez dolandırıldığı belirlendi.

4 ayda 10 milyon liralık vurgun Kıskıvrak yakalandılar

POLİS 4 MİLYON LİRAYI ÇALINMAKTAN KURTARDI

Yapılan tahkikat sonucu şüphelilerin toplam 18 mağdurdan yaklaşık 10 milyon liralık hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Polisin telefon dinlemeleri sırasında şüphelilerin 4 milyon lirayı alarak kaçmalarını engelleyerek 9 kişiyi yakaladığı ve tutuklanmalarını sağladığı belirtildi.

4 ayda 10 milyon liralık vurgun Kıskıvrak yakalandılar

OPERASYON YAPILDI

Soruşturma kapsamında gerekli delillerin toplanmasının ardından şüphelilere yönelik İstanbul, Şanlıurfa ve Kocaeli'nde yapılan operasyonda aralarında çete liderleri Burak D.(30) ile Mikail A.(43) 'nın bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda telefon aramalarında kullanılan 2 bilgisayar, 2 adet post makinesi, 15 adet cep telefonu ve çok sayıda sim kart ele geçirildi.

4 ayda 10 milyon liralık vurgun Kıskıvrak yakalandılar

17 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden aralarında iki çete liderinin de bulunduğu 8'i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Daha önce ara operasyonlarda yakalanarak tutuklanan 9 kişi ile birlikte toplam tutuklu sayısı 17'ye yükseldi.

4 ayda 10 milyon liralık vurgun Kıskıvrak yakalandılar

Şüpheliler bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandılar...

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer vatandaşları uyararak bu tür telefonla arayan kişilere inanmamalarını kesinlikle para vermemelerini böyle bir durumla karşılaştıklarında 155 polis imdat telefonuna ihbarda bulunmalarını istediler.

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