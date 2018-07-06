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    4 askerin şehit olduğu bot kazası davasında karar

     Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
    06.07.2018 - 11:08 | Son Güncelleme:

    Sarayburnu açıklarında sahil güvenlik botuna çarparak 4 askerin şehit olması 3 askerin de yaralanmasına neden olan kuru yük gemisinin kaptanı Abdullah Hamadi, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçlarından 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. İki sanık hakkında da beraat kararı verildi.

    Sarayburnu açıklarında 17 Ağustos 2016 tarihinde meydana gelen ve 4 askerin şehit olmasına, 3 askerin de yaralanmasına neden olan alaya ilişkin açılan davanın karar duruşması İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.  Duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah Hamadi ile tutuksuz sanıklar Allam Fattouh, Mohamad Fttahe ile tarafların avukatları katıldı.  Müştekilerin avukatları, sahil güvenlik botunu asli kusurlu bulan bilirkişi raporunun hatalı olduğunu savunarak, sanıkların asli kusurlu olarak bilinçli taksirle ölüme neden olmak suçundan cezalandırılmalarını istediler.  Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması sorulan tutuklu sanık Abdullah Hamadi, adil bir karar istediğini söyledi.  Diğer iki sanık da kaza ile ilgileri olmadığını savunarak beraatlerini istediler.  Son sözü sorulan tutuklu sanık Abdullah Hamadi, "Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

    6 YIL 8 AY CEZA ALDI

    Kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Abdullah Hamadi'yi, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanması" suçundan 8 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, bu cezayı iyi halden 6 yıl 8 aya düşürdü.  Mahkeme, tutuksuz yargılanan Allam Fettouh ve Mohamad Fttahe'nin beraatlerine hükmetti.

    İDDİANAMEDEN

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 17 Ağustos 2016 tarihinde Sarayburnu açıklarında Rusya Federasyonu'na ait mayın tarama gemisine refakat eden sahil güvenlik botuna, oradan geçen kuru yük gemisinin çarptığı belirtiliyor. Olayda Kıdemli Üsteğmen Ali Rıza Yücel (30), Astsubay Yavuz Gökhan Şahin (31), Uzman Çavuş Bülent Demirkaya (30) ve er Sinan Göktaş'ın şehit olduğu belirtilen iddianamede, geminin kaptanı Abdullah Hamadi, zabit görevlisi Allam Fattouh ve güverteci Mohamad Fttahe için 22.5 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

    Sahil Güvenlik botu alabora olduKaradeniz yönüne giden bir yük gemisi saat 08.00 sıralarında&nbsp;Sarayburnu&nbsp;açıklarında seyreden&nbsp;Sahil Güvenlik&nbsp;botu ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile içinde görevli askerlerin bulunduğu&nbsp;Sahil Güvenlik botu&nbsp;alabora oldu ve burnuna kadar battı. Bu arada henüz bayrağı ve ismi belli olmayan yük gemisi yoluna devam etti. Kayıp 3 mürettEbat aranıyor. Olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
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    Etiketler: gemi kazası , son dakika , gemi kaptanı , haberler
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