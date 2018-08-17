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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mahir ALAN / DHA
17.08.2018 - 11:57, Son Güncelleme:

4 askerin şehit olduğu beldenin DBP'li belediye başkanı gözaltında

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4 askerin şehit olduğu beldenin DBP'li belediye başkanı gözaltında

Adıyaman'da dün 4 askerin şehit olduğu Kömür beldesinde, DBP'li belediye başkanı Yusuf Yuka'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Adıyaman merkez ilçeye bağlı Kömür Belediye Başkanı Hüseyin Yuka'nın görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Adıyaman'ın Kömür beldesinde geçen salı günü bir grup terörist mermer ocağı şantiyesini basıp ateşe verdi. Bölgeye sevk edilen askerleri taşıyan aracın, teröristlerin önceden döşediği el yapımı patlayıcının üzerinden geçmesiyle meydana gelen patlamada 2 asker yaralandı. Dün ise PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesiyle yaralanan askerlerden biri, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Yaralıları, hastaneye götürmek isteyen askerlerin bulunduğu askeri sivil aracı, terörist unsur zanneden güvenlik güçlerinin kazaen açtığı ateşle de 3 asker şehit oldu.

4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Polis ve jandarma tarafından düzenlenen ortak operasyonda dün olayla ilgisi bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Terör örgütüne yardım ve yataklık eden kişilere yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, bu sabaha karşı ise düzenlenen operasyonlarda aralarında Kömür Belde Belediye Başkanı DBP'li Yusuf Yuka'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Evlerinde arama yapılan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı'nca bu sabah gözaltına alınan, Adıyaman merkeze bağlı Kömür Belediye Başkanı DBP'li Hüseyin Yuka'nın görevinden uzaklaştırıldığı açıklandı.

​İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hüseyin Yuka'nın, Anayasa'nın 127’nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile 5393 sayılı 'Belediye Kanunu'nun 47’nci maddesi gereğince görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

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