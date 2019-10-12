4 asker şehit oldu
SURİYE’nin kuzeyi Fırat Nehri’nin doğusunda bulunan terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik Barış Pınarı harekâtındaki çatışmalarda Uzman Çavuş Hacı Bebek (44) ve sözleşmeli er Ahmet Topçu şehit oldu. Çatışmalarda 3 asker de yaralandı. Tel Abyad’ın doğusundaki Dedat köyündeki teröristler kıyafet değiştirerek Suriye Milli Ordusu (SMO) mensuplarını tuzağa düşürdü. SMO mensubu 4 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Bölgeye giden takviye güçler köyü yeniden terör örgütünün elinden aldı. Teröristlerin Tel Abyad bölgesinde TSK ve SMO unsurlarının hassasiyetini bildiği için camilere gizlendiği ve buralardan saldırılar düzenlediği bildirildi.
‘DÜĞÜNÜM VAR, ONURLUYUM’
Hacı Bebek’in şehadet haberi Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesindeki ailesine bildirildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Hacı Bebek’in baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Cenaze akşam saatlerinde Kahramanmaraş’a getirildi. Hacı Bebek’in naaşı cenaze aracına konulurken eşi Gülseren Bebek, “Ben onurluyum, benim düğünüm var, hoş geldiniz. Onurluyum, ben ağlamayacağım. Allah’ıma şükürler olsun” dedi.
TÜRK BAYRAKLARI ASILDI
Ahmet Topçu’nun şehadet haberi Ankara Mamak ilçesi Küçük Kayaş Mahallesi’ndeki baba ocağına sağlık ekipleri eşliğinde gelen yetkililer tarafından ulaştırıldı. Baba Fevzi ve anne Gülsüme Topçu, şehit haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Şehit Topçu’nun evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, “Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır” dedi.
AFRİN’DE SALDIRI
AFRİN’in güneyinde PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Tel Rifat’tan TSK unsurlarına havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 asker yaralandı. Yaralı askerler Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yunus Mermer (30) ile Abdulhamit Bilgen (30) kurtarılamayarak şehit oldu. 3 askerin tedavisi ise sürüyor.
Şehit Mermer’in acı haberi Konya’nın Meram ilçesindeki baba Recep ve anne Necla Mermer’e verildi. Şehit Yunus Mermer’in 2018 yılında göreve başladığı ve nişanlı olduğu öğrenildi.
Suriye’nin Azez ilçesindeki üs bölgesine terör örgütü PKK tarafından düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen’in Bilecik’in Bozüyük ilçesi 4 Eylül Mahallesi’nde yaşayan ailesine şehadet haberi verildi. Bilgen’in önceki gün doğum günü olduğu öğrenildi.
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