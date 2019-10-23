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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
23.10.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

4 arkadaşını yakarak öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu...

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4 arkadaşını yakarak öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu...

Beyoğlu’ndaki tarihi apartmanda temizlik tartışması yüzünden 4 kişinin yanarak ölmesine, 2 kişinin ise yaralanmasına sebep olan Özkan Elmas’ın yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak sanığın 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 49 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul Beyoğlu’ndaki Jurnal Sokak’ta bulunan Temel Apartmanı’nda bir dairede sekiz arkadaş arasında temizlik yüzünden tartışma çıkmıştı. Çıkan tartışma sonrasında 3 Mart 2019’da arkadaşları uyuduğu sırada eve gelen Özkan Elmas evi ateşe vermişti. Olayda 4 kişi yanarak can verirken, 2 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin sanık Özkan Elmas’ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Özkan Elmas ile avukatları katılırken, yangından yaralı kurtulan Ramazan Cingözce ve yangında hayatını kaybeden Ersin Büker’in ablası Özlem Temel ve kardeşi Mehmet Büker de şikayetçi sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.

Duruşma savcısının açıkladığı esas hakkındaki mütalaada, apartmanda ikinci katta bulunan dairede, sanık Özkan Elmas ile birlikte 8 kişinin daha kaldığı ve odaların temizlenmesi konusunda iş bölümü yapıldığı kaydedildi. Sanık Özkan Elmas’ın temizlik yapması gerektiği yerden ayrıldığı ve bu nedenle Ramazan Cingözce ile aralarında tartışma çıktığının belirtildiği mütalaada, “Sanık Özkan Elmas’ın eşyalarının arkadaşları tarafından dışarıya çıkarıldığı, 3 Mart 2019 günü sanık eve gelerek durumu görmesi üzerine saat gece 03:00'de evden ayrıldığı, bu esnada mağdur müştekilerin ve maktullerin evde uyumakta olduğunu görmüştür. Saat 07.00'da sanığın eve tekrar gelerek arkadaşlarının uyuduğu esnada evde bulunan çekyatı ateşe verdiği ve yangının büyümesi sonucunda evden ayrıldığı daha sonra olay yeri inceleme ve otopsi raporlarına göre yangından dolayı zehirlenerek maktullerin hayatını kaybettiği anlaşılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Sanık Özkan Elmas’ın diğer sanık olan amcası Yusuf Elmas’ın yanına gittiğinin anlatıldığı mütalaada amcasına 4 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaraladığını anlattığı ve para istediği belirtildi. Mütalaada, sanık Yusuf Elmas’ın Özkan Elmas’a para vermediği fakat kaçması için bilet aldığı bu nedenle de eyleminin suçluyu kayırmak olduğu anlatıldı.

Mütalaada, sanık Özkan Elmas’ın ‘Kasten öldürme’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ ve ‘Mala zarar verme’ suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıl 2 aydan 49 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Yeğeninin kaçmasına yardım eden sanık Yusuf Elmas hakkında ise ‘Suçluyu kayırma’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Özkan Elmas’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tarafların mütalaaya ilişkin savunma yapması için ek süre veren heyet, duruşmayı erteledi.

Arkadaşlarını uyurken yaktı
Arkadaşlarını uyurken yaktı

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Şükrü Gülgez ile birlikte, Ersin Büker, Murat Kayacan, Yunus Akyüz, Muhammed Gür, Mehmet Ali Kıyıcı, Ender Güncü, Ramazan Cingözce ve Özkan Elmas adlı kişilerin kaldığı evde, dairenin temizliğinin ortaklaşa yapıldığı ifade edilerek, ev sakinlerinin 2 Mart günü temizlik için anlaştıkları ve konuşma sırasında Özkan Elmas’ın konuşma ortamından ayrıldığı, Ramazan Cingözce’nin Elmas’ı telefonla arayarak ev temizliği konusunu yinelediği aktarıldı.

Bunun üzerine taraflar arasında gerginlik çıktığı, ihtilafın büyüdüğü, Elmas’ın eve gelmediği, temizliğe katılmadığı, bunun üzerinde diğer kişilerin Elmas’ın eşyalarını odadan çıkardığı ifade edilen iddianamede, Elmas’ın 3 Mart gecesi eve gelerek durumu gördüğü, bir süre evde kaldığı ve aynı gece saat 03.00 sıralarında evden gittiği kaydedildi.

İddianamede, saat 06.00 sıralarında evde Ender Güncü, Ramazan Cingözce, Yunus Akyüz, Murat Kayacan, Ersin Büker ve Muhammed Gür’ün odalarında uyudukları sırada, Elmas’ın eve gittiği, yaptığı plan gereği evi ateşe verdiği, yangının evi sarması üzerine kaçtığı dile getirildi.

İddianamede, Güncü’nün can havliyle camı kırıp binadan kendini aşağı attığı ve yaralı olarak kurtulduğu, Cingözce’nin ise müdahale sonucu binadan yaralı olarak kurtarıldığı bilgisi verilirken, diğer 4 kişinin olay yerinde hayatını yitirdiği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Özkan Elmas’ın, maktuller ve mağdur müştekilerle birlikte kaldıkları evde yaşanan sorunlar, büyüyen tartışmalar üzerine yaptığı plan sonucu, söz konusu eve giderek evde bulunan şahıslar uyuduğu sırada, kasten yangın çıkardığı belirtilirken, bu kişinin yangın sonucu kasten ve tasarlayarak maktullerin ölümüne, mağdurların ise yaralanmasına neden olduğunun anlaşıldığı dile getirildi.

Elmas’ın durumdan haberdar ettiği amcası şüpheli Yusuf Elmas’ın yardım ve desteğiyle suçları işledikten sonra İstanbul'dan Hatay’a kaçtığı ve sonrasında Hatay’da polislerce yakalandığı belirtilen iddianamede, şüpheli Özkan Elmas’ın, 4 kişiyi, ‘Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüphelinin, olayda yaralanan 2 kişiye yönelik, ‘Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan 26 yıldan 40 yıla, ‘Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak’ suçundan 6 aydan 3 yıla, ‘Mala zarar verme’ suçundan da 2 yıl 4 aydan 11 yıla olmak üzere toplam 18 yıl 10 aydan 54 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, diğer şüpheli Yusuf Elmas’ın da ‘Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme’, ‘Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etmeye yardım’ ve ‘Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaya yardım’ suçlarından toplam 73 yıl 3 aydan 101,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Beyoğlu Asmalımescit'te yangın
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