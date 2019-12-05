4 Aralık Şans Topu çekilişi tamamlandı! MPİ Şans Topu sonuç sorgulama sayfası
Şans Topu oyununun 964. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden (MPİ) yapılan açıklamaya göre, dün akşamki çekilişte kazandıran numaralar belli oldu. Bu gelişmenin ardından Şans Topu kupon sonucu sorgulamaları hız kazandı. İşte, 964. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları...
Her hafta çarşamba günü düzenlenen Şans Topu'nda haftanın merakla beklenen çekilişi dün akşam yapıldı. MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişin ardından bu haftanın kazandıran şanslı numaraları belirlendi. İşte, merakla beklenen MPİ Şans Topu sonuçları hakkında ayrıntılar...
Şans Topu oyununun 964. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 872 bin 111 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 33 kişi 2 bin 557'şer lira, 4 artı 1 bilen 297 kişi 379'ar lira, 4 bilen 3 bin 707 kişi 38'er lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 823 kişi 21'er lira, 3 bilen 95 bin 40 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 203 kişi 6'şar lira ve 1 artı 1 bilen 192 bin 213 kişi 3 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kupon, İstanbul'un Ataşehir ilçesinden yatırıldı.
KAZANDIRAN NUMARALAR
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 12, 18, 26, 30, 34 ve artı 6 olarak belirlendi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle