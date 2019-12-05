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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.12.2019 - 07:40, Son Güncelleme:

4 Aralık Şans Topu çekilişi tamamlandı! MPİ Şans Topu sonuç sorgulama sayfası

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4 Aralık Şans Topu çekilişi tamamlandı! MPİ Şans Topu sonuç sorgulama sayfası

Şans Topu oyununun 964. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden (MPİ) yapılan açıklamaya göre, dün akşamki çekilişte kazandıran numaralar belli oldu. Bu gelişmenin ardından Şans Topu kupon sonucu sorgulamaları hız kazandı. İşte, 964. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları...

Her hafta çarşamba günü düzenlenen Şans Topu'nda haftanın merakla beklenen çekilişi dün akşam yapıldı. MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişin ardından bu haftanın kazandıran şanslı numaraları belirlendi. İşte, merakla beklenen MPİ Şans Topu sonuçları hakkında ayrıntılar...

Şans Topu oyununun 964. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 872 bin 111 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 33 kişi 2 bin 557'şer lira, 4 artı 1 bilen 297 kişi 379'ar lira, 4 bilen 3 bin 707 kişi 38'er lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 823 kişi 21'er lira, 3 bilen 95 bin 40 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 203 kişi 6'şar lira ve 1 artı 1 bilen 192 bin 213 kişi 3 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kupon, İstanbul'un Ataşehir ilçesinden yatırıldı.

KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 12, 18, 26, 30, 34 ve artı 6 olarak belirlendi.

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