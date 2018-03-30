Ara
MENÃœ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>4 araç peÅŸ peÅŸe ÅŸarampole yuvarlandÄ±!

    4 araÃ§ peÅŸ peÅŸe ÅŸarampole yuvarlandÄ±!

    DHA
    30.03.2018 - 17:03 | Son GÃ¼ncelleme:

    AÄŸrÄ±'nÄ±n EleÅŸkirt ilÃ§esinde, dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle kayganlaÅŸan yoldaÂ 4 otomobil ÅŸarampole yuvarlandÄ±. Kazada yaralanan EleÅŸkirt Belediye BaÅŸkanÄ± Sebahattin SarÄ± ve 6 kiÅŸi, hastanelerde tedaviye alÄ±ndÄ±.Â

    Kaza, bugÃ¼n saat 12.00 sÄ±ralarÄ±nda EleÅŸkirt- AÄŸrÄ± karayolu UzunyazÄ± kÃ¶yÃ¼ mevkisinde meydana geldi. Nevruz BayramÄ± tatili iÃ§in geldikleri TÃ¼rkiye'den konvoy halinde Ã¼lkelerine dÃ¶nenÂ Ä°ran plakalÄ± 3 otomobil, dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerininÂ direksiyon kontrolÃ¼nÃ¼ yitirmesiÂ sonucu yolun saÄŸ tarafÄ±ndaki ÅŸarampole yuvarlandÄ±. Kazada yaralanan 5 Ä°ranlÄ±, ambulanslarla AÄŸrÄ± Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

    Ä°ranlÄ±lar'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± kazadan 10 dakika sonra EleÅŸkirt Belediye BaÅŸkanÄ± Sebahattin SarÄ±'nÄ±n da iÃ§inde bulunduÄŸu Ergin SarÄ± yÃ¶netimindeki makam aracÄ±, AÄŸrÄ±'dan EleÅŸkirt'e gelirken ErgÃ¶zÃ¼ kÃ¶yÃ¼ mevkisinde ÅŸarampole uÃ§tu. Kazada, EleÅŸkirt Belediye BaÅŸkanÄ± Sebahattin SarÄ± ve korumasÄ± hafif yaralandÄ±. EleÅŸkirt Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan BaÅŸkan SarÄ±Â ve korumasÄ±, yapÄ±lan mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan taburcu edildi.

    4 araÃ§ peÅŸ peÅŸe ÅŸarampole yuvarlandÄ±

    Â 

    Etiketler: ÅŸarampol , yaralÄ± , gÃ¼ndem
    Son Dakika Haberler
    ï»¿

    EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

      Sayfa BaÅŸÄ±
      HÃ¼rriyete Reklam Ver
      HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
      TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
      • HÃ¼rriyet Emlak
      • HÃ¼rriyet Oto
      • YenibiriÅŸ
      • Yakala.co
      • HÃ¼rriyet TV
      • HÃ¼rriyet Aile
      • Mahmure
      Â© Copyright 2018 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri