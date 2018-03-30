4 araÃ§ peÅŸ peÅŸe ÅŸarampole yuvarlandÄ±!

Kaza, bugÃ¼n saat 12.00 sÄ±ralarÄ±nda EleÅŸkirt- AÄŸrÄ± karayolu UzunyazÄ± kÃ¶yÃ¼ mevkisinde meydana geldi. Nevruz BayramÄ± tatili iÃ§in geldikleri TÃ¼rkiye'den konvoy halinde Ã¼lkelerine dÃ¶nenÂ Ä°ran plakalÄ± 3 otomobil, dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerininÂ direksiyon kontrolÃ¼nÃ¼ yitirmesiÂ sonucu yolun saÄŸ tarafÄ±ndaki ÅŸarampole yuvarlandÄ±. Kazada yaralanan 5 Ä°ranlÄ±, ambulanslarla AÄŸrÄ± Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Ä°ranlÄ±lar'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± kazadan 10 dakika sonra EleÅŸkirt Belediye BaÅŸkanÄ± Sebahattin SarÄ±'nÄ±n da iÃ§inde bulunduÄŸu Ergin SarÄ± yÃ¶netimindeki makam aracÄ±, AÄŸrÄ±'dan EleÅŸkirt'e gelirken ErgÃ¶zÃ¼ kÃ¶yÃ¼ mevkisinde ÅŸarampole uÃ§tu. Kazada, EleÅŸkirt Belediye BaÅŸkanÄ± Sebahattin SarÄ± ve korumasÄ± hafif yaralandÄ±. EleÅŸkirt Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan BaÅŸkan SarÄ±Â ve korumasÄ±, yapÄ±lan mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan taburcu edildi.

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