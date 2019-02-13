4. Alay taşınıyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı, İstanbul Sancaktepe’deki 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı’nın Trakya’da bir bölgeye taşınmasına yönelik çalışmaların başladığını açıkladı.
Yerleşim bölgesi içinde kalan ve birkaç ay arayla iki helikopter kazasının yaşandığı alayın risk yaratmayacak bir bölgeye taşınması için proje hazırlanıyor. Kararın 26 Kasım 2018’de UH-1 tipi bir askeri helikopterin mahalle içine düşmesinin ardından alındığı belirtildi. Motor ve ağır bakımları yapılan helikopterlerin test uçuşları alayın taşınmasının ardından Trakya’da gerçekleştirilecek. Önceki gün Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesi’ndeki alana düşen UH-1 tipi helikopterin enkazının kaldırılmasına ise dün başlandı. Envanterde şu anda 126 adet UH-1 helikopter bulunduğunu ve helikopterlerin tüm bakımlarının periyodik olarak yapıldığını belirten yetkililer şunları söyledi:
TECRÜBE UÇUŞUNDA DÜŞTÜ
“Helikopterlerin ağır bakımları da 5’inci Ana Bakım Fabrikası’nda yapılıyor. Özellikle motorları, her bir vidasına kadar sökülüyor. İstanbul’da Kasım ayında yaşanan kazanın ardından tüm UH-1 helikopterlerinin motor testlerinin yapılması ve bu testleri başarıyla geçen helikopterlerin uçuşuna izin verilmesi yönünde ilave bir tedbir alındı. Envanterdeki UH-1 helikopterlerinin testleri sürüyor. Kaza yapan helikopterimiz de motor testlerinin ardından tecrübe uçuşuna çıkmıştı. Kaza da tecrübe uçuşu sırasında yaşandı.”
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