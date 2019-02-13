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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
13.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

4. Alay taşınıyor

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
4. Alay taşınıyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İstanbul Sancaktepe’deki 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı’nın Trakya’da bir bölgeye taşınmasına yönelik çalışmaların başladığını açıkladı.

Yerleşim bölgesi içinde kalan ve birkaç ay arayla iki helikopter kazasının yaşandığı alayın risk yaratmayacak bir bölgeye taşınması için proje hazırlanıyor. Kararın 26 Kasım 2018’de UH-1 tipi bir askeri helikopterin mahalle içine düşmesinin ardından alındığı belirtildi. Motor ve ağır bakımları yapılan helikopterlerin test uçuşları alayın taşınmasının ardından Trakya’da gerçekleştirilecek. Önceki gün Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesi’ndeki alana düşen UH-1 tipi helikopterin enkazının kaldırılmasına ise dün başlandı. Envanterde şu anda 126 adet UH-1 helikopter bulunduğunu ve helikopterlerin tüm bakımlarının periyodik olarak yapıldığını belirten yetkililer şunları söyledi:

TECRÜBE UÇUŞUNDA DÜŞTÜ

“Helikopterlerin ağır bakımları da 5’inci Ana Bakım Fabrikası’nda yapılıyor. Özellikle motorları, her bir vidasına kadar sökülüyor. İstanbul’da Kasım ayında yaşanan kazanın ardından tüm UH-1 helikopterlerinin motor testlerinin yapılması ve bu testleri başarıyla geçen helikopterlerin uçuşuna izin verilmesi yönünde ilave bir tedbir alındı. Envanterdeki UH-1 helikopterlerinin testleri sürüyor. Kaza yapan helikopterimiz de motor testlerinin ardından tecrübe uçuşuna çıkmıştı. Kaza da tecrübe uçuşu sırasında yaşandı.”

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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