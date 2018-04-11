4 akademisyen katledilmişti... Rektör istifa etti

Prof. Dr. Gönen, ESOGÜ Eğitim Fakültesi’nde araştırma görevlisi Volkan Bayar’ın, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. öğretim üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, öğretim üyesi Serdar Çağlak ve araştırma görevlisi Yasir Armağan’ı öldürmesiyle ilgili soruşturmanın selameti için görevinden ayrıldığını açıkladı.



Prof. Dr. Gönen, “15 Temmuz 2016 sonrası FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle irtibatı, iltisakı veya aidiyeti olduğu iddialarıyla ilgili Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde sadece katil Volkan Bayar ihbarlarına dayanılarak bazı kişiler hakkında soruşturma açıldığı ve işlem yapıldığı iddiası tamamen gerçek dışıdır” diyerek, şunları söyledi:



“Katil Volkan Bayar’ın iftira niteliğinde ihbarlarda bulunduğuna yönelik ilk başvuru dilekçesi 27 Aralık 2017’de Rektörlüğümüze verildi, katil Volkan Bayar hakkında derhal disiplin soruşturması açıldı. Katil Volkan Bayar hakkında verilen dilekçelerin işleme konulmadığı iddiası gerçek dışı. Tüm başvuruların evrak kayıt işlemleri zamanında yapıldı, verilen bütün cevaplar, yapılan tüm işlemler belgeleriyle birlikte savcılık, YÖK gibi resmi makamlara iletildi.”



Dört akademisyenin katledilmesinin ardından Prof. Dr. Gönen’e sert eleştiriler yöneltilmişti. Saldırgan Volkan Bayar’ın ‘FETÖ’cü’ diye ihbar ettiği birçok akademisyenin görevden uzaklaştırıldığı, Bayar’ın ise Rektörlük tarafından korunduğu ileri sürülmüştü.



YÖK Olağanüstü Genel Kurulu, bugün silahlı saldırıyla ilgili toplanacak. Gönen de toplantıya katılarak olayları üyelere anlatacak. YÖK’ten alınan bilgiye göre, katliamın istifayla geçiştirilecek kadar ‘basit’ olmadığı belirtildi.



MECLİS ÖNERGESİNE RED

CHP’NİN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 4 akademisyenin öldürülmesiyle ilgili araştırma önergesi reddedildi. CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, “Bu katliam Türkiye’de kol gezen ihbarcılık, iftira ve şiddet atmosferinin ete kemiğe bürünmüş halidir” dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise katil Bayar’ın “Neye müracaat edersem kendimi kurtarırım” mantığı çerçevesinde ifade verdiğini belirtti.



MAĞDUR AKADEMİSYEN: NEDEN BİR HAFTA BEKLEDİ

ESOGÜ’de dört akademisyeni öldüren Volkan Bayar’ın geçmiş yıllardaki şikâyetleri nedeniyle üniversiteden atılan ve yargılandıkları davalarda beraat eden akademisyenler, Prof. Dr. Hasan Gönen’in istifasıyla ilgili konuştu. Prof. Dr. Yalçın Bay, “Rektör, olay olduğu anda istifa etmeliydi. Neden bir hafta bekledi? Belgeler mi karartıldı?” diye sordu. Yalçın Bay, “Bizleri üniversiteden uzaklaştıran FETÖ Soruşturma Komisyonu üyelerinin de istifa etmesi gerekir. Gerekli tedbirleri almayan, Volkan Bayar’ın kontrollü giriş çıkışını sağlamayan dekan Cemil Yücel de istifa etmelidir ” dedi. Prof. Dr. Selahattin Turan ise “Aldığım duyumlara göre pek çok akademisyen, beş altı ay içinde üniversiteden ayrılmayı planlıyor. Akademik huzurun sağlanması gerek” diye konuştu. / Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA