MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları | 4 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sorgulama
4 Ağustos 2018 tarihli Sayısal Loto çekilişi bu akşam noter huzurunda Ankara'da yapıldı. Sayısal Loto'nun 1137. haftasında kazanan numaralar belli oldu. Büyük bir heyecanla takip edilen Sayısal Loto çekilişinin tamamlanmasının ardından, şans oyunu tutkunları çekiliş sonucu belirlenen numaraların hangileri olduğunu sorguluyor. Peki, büyük ikramiye bu hafta hangi sayılara çıktı?
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından artık her hafta çarşamba ve cumartesi günleri yapılacak olan Sayısal Loto'nun bu haftaki ikinci çekilişi MPİ'nin Ankara Balgat'taki çekiliş salonunda gerçekleşti. Sayısal Loto'nun 4 Ağustos 2018 tarihli 1137. çekilişinin tamamlanmasının ardından, şans oyunu tutkunları merakla, 4 Ağustos Sayısal Loto Çekilişi sonuçlarını sorguluyor. İşte, 4 Ağustos Sayısal Loto çekilişinin sonuçları...
4 AĞUSTOS 2018 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ
Milli Piyango İdaresi tarafından alınan kararla sadece Cumartesi günleri oynanan Sayısal Loto şans oyunu artık çarşamba ve cumartesi günü oynanacak şekilde yeniden düzenlendi. Bu kapsamda haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişi de tamamlandı. İşte, yapılan çekiliş sonrası kazanan şanslı numaralar...
Saat 21.15'te başlayan Sayısal Loto çekilişinin şanslı numaraları; 13 - 21 - 24 - 30 - 45 - 46
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SON YAPILAN ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?
Sayısal Loto'nun 1 Ağustos'ta yapılan en son yapılan çekilişinde altı bilen yine olmayınca 10 milyon 743 bin 113 lira 17 kuruş ikramiye devretmişti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1136'ıncı hafta çekilişinde 5 bilen 111 kişi 5 bin 189 lira 65'er kuruş, 4 bilen 6 bin 266 kişi 69 lira 55'er kuruş, 3 bilen 110 bin 382 kişi 11 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1′den 49′a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 ya da 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız.
İkramiyeler 3′den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar.
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