4 Ağustos Pazar günü İstanbul’da elektrik kesintisi - Elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul’un birçok ilçesinde 4 Ağustos Pazar günü bakım ve onarım çalışması nedeniyle ilçe merkezinin tamamı ile bazı mahallelerde planlı enerji kesintisi yapılacağı duyuruldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?
- HARMANTEPE Mh., GÜNEŞLİ Sk., DEMİR Sk., ÖZKAN Sk., VAN Sk., TUĞ Sk., ATLAS Sk., YAHYA KEMAL Mh., KIVRIM Sk., TİMUR Sk., OKUL Cd., ALTINTAŞ Sk., SUCU Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26212-9212 T.M.)
- İNCEĞİZ Mh., HANİCE Cd.DESİ Sk., KABAKÇA Cd.DESİ Sk., SÜMER Cd.DESİ Sk., KABAKÇA Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında AKÖREN Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26282-23292 23535 23522 23304 23155 23482 23677 23558 2314 23616 23396 23545 23381 23075 23051 23168 23653 23073 23758 23751 23276 23074 23180 23753 23750 23598 23592 23589 23646 23628 23004 23498 23611 23351 23571 23278 23308 23479 23003 23159 23764 23277 23172 23552 23136 23626 23295 23324 23072 23327 23259 23137)
- ANADOLU Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26347-28262)
- MECİDİYEKÖY Mh., BÜYÜKDERE Cd., EKİN Sk., YAŞARBEY Sk., AK Sk., MECİDİYE Cd., İMAM FEYZULLAH Sk., KIRÇIL Sk., MECİDİYE KUYU Sk., SELAHATTİN PINAR Cd., NACİ KASIM Sk., RAŞİT RIZA Sk., KIYI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26352-9601 TM)
- CEBECİ Mh., 2. CEBECİ Cd., 2809. Sk., 2808. Sk., 2807. Sk., 2810. Sk., 2811. Sk., 2812. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26354-28243 TM)
- BÜYÜK KILIÇLI Mh., LAİKLİK Cd., AKİF ÇEŞME Sk., ÇİFTLİK Sk., ERİŞ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 07:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26283-26090-26267-26206-25457-25016-26147)
- HASTANE Mh., AYASOFYA Cd., YASSIÖREN Mh., HADIMKÖY Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında NAKKAŞ Mh., MÜHENDİS Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26421-20810-20720-27950-20717-20718-20719-27944-21911-22617-20839-20723)
- KARAAĞAÇ Mh., SIRTKÖY Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26362-27960-22578-27840-27340-20991-20992-22656-22657-20990-22579-22778)
- ÖMERLİ Mh., HAKKI İLERİ Cd., PROF. MEHMET BOZKURT Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26372-20583-27659-20780-20550-22998-21583-20779)
- KALEİÇİ Mh., GÖKÇEALİ Cd., GÖKÇEALİ Mh., GÖKÇEALİ Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:30-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26312-23156 23016 23391 23691 23684 23336 23533 23342 23279 23025 23021 23239 23261 23599 23262)
- AKÇABURGAZ Mh., 3114. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26385-20473)
- HADIMKÖY Mh., ALPARSLAN Sk., ÜRGÜPLÜ Cd., ÖMERLİ Mh., GÜNDOĞAN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26355-22720-22739-20488-20868-27916-20639-22171)
- KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA Mh., KEMANKEŞ Cd., GÜMRÜK Sk., RIHTIM Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26448-3167)
- 100. YIL Mh., 28. Sk., 30. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26366-18222)
- ÖMERLİ Mh., HAKKI İLERİ Cd., İHSANGAZİ Sk., PROF. MEHMET BOZKURT Cd., ÜLFET Cd., KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Cd., GÜLCE Sk., FAHRİ KORUTÜRK Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26374-22750-27088-27119-20556-27401-20299-20956-20909-22706-27244-20995-27127-20362-27039-27420-27287-27834-20583-20780-27659-20550-22998-21583-20779)
- ALTINTEPSİ Mh., CEVATPAŞA Mh., İSMET PAŞA Mh., KARTALTEPE Mh., KOCATEPE Mh., MURATPAŞA Mh., ORTAMAHALLE Mh., TERAZİDERE Mh., VATAN Mh., YENİDOĞAN Mh., YILDIRIM Mh., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında MALTEPE Mh., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında MİMAR SİNAN Mh., NAMIK KEMAL Mh., MENDERES Mh., FEVZİ ÇAKMAK Mh., (ESENLER İlçesi) ve civarında 01:00-09:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26386-8740-8771-7415-8049-8029-8280-8636-8225-8741-8626-8036-8041-8035-8078-8787-8762-8791-8753-8754-8424-8807-8894-8286-8871-8163-8780-8273-8524-8747-8512-8744-18069-18009-18011-18030-18036-18023-18015-18061-18016-18041-18027-18035-18031-18069-18003-18029-18005-18006-18022-)
- HASTANE Mh., MEHMET AKİF ERSOY Cd., EDİRNE-İSTANBUL DEMİRYOLU Cd., HADIMKÖY-İSTANBUL Cd., 29 MAYIS Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26420-20575-20811-20807-20453-20595-20789-20994-27572-21629-22147-22864-21533-27922-20076-22616-20549)
- YENİDOĞAN Mh., POLAT Sk., ESER Sk., SUR Sk., ZORLU Sk., ŞEHİT NACİ ÇAKAR Sk., HANÇER Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26429-8778 - 8804)
- TOPÇULAR Mh., FERHATPAŞA Cd., EYÜP SULTAN Bul., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26431-8803)
- MALTEPE Mh., LİTROS YOLU Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26433-8385)
AYEDAŞ 4 Ağustos kesinti programı
Çekmeköy
|10:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: REŞADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 162.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 165.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: İSPİNOZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 161.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: AKDENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 170.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 166.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 11.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 3.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GÜLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: GÜLSÜM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: ADNAN KAHVECİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT DEMİR
Kartal
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: HAZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: DAĞÇİLEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: PİKNİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLESER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: COŞKUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SIRMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ÇABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ZÜLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: CEMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ASMASALKIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: MADIMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SADABAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SOYSAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: TAŞEREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ZERAFET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: DİDEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ESENGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SARRAF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLDEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AYSUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: TEKEBAYIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KIRAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: MAKBUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: EGE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: BABACAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLFEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: MİHRACE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKKALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: BOĞAZİÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLNİHAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KADER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: YAMAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ASIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ARALIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: TERMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: NİLAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AHUDUDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AÇIKGÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AÇIKYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKARSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKBAYRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKINCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKİPEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKKİRAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ASİLTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: BERGÜZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ÇARE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ÇAMOLUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ALAGÖZ
Maltepe
|13:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: FEYZULLAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SAKIZAĞACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ORTA MEYDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: İKİNCİ İLKOKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: MOR LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ORTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SÖĞÜT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: MANOLYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: DÖRT YOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: EĞRİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇİLİNGİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KARANFİLLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: İSTASYON
|13:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SAKIZAĞACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ORTA MEYDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: İKİNCİ İLKOKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: MOR LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇİLİNGİR
Pendik
|09:30 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: YAYALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: NASİHAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: AKIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: ATASEVER
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Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: MEYDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: ÖTÜKEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: KUŞYUVASI
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Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: ANKARA
|10:30 - 13:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: SERKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: YAŞAR DOĞU
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Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: ELEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: HAVVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: RIHTIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: ETKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: YAŞAR DOĞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: GÜNBATIMI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: KOZANOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: MAZHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: MUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: SERHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: BOZDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: GÜLOVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: TAYLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: MANOLYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AYDIN TEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: TAYFUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: MANOLYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: SIRATAŞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇBEYLİ - Sokak: TARIM
Sancaktepe
|10:10 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ALPARSLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SEVENLER
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