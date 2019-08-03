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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.08.2019 - 16:02, Son Güncelleme:

4 Ağustos Pazar günü İstanbul’da elektrik kesintisi - Elektrikler ne zaman gelecek?

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4 Ağustos Pazar günü İstanbul’da elektrik kesintisi - Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul’un birçok ilçesinde 4 Ağustos Pazar günü bakım ve onarım çalışması nedeniyle ilçe merkezinin tamamı ile bazı mahallelerde planlı enerji kesintisi yapılacağı duyuruldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?

- HARMANTEPE Mh., GÜNEŞLİ Sk., DEMİR Sk., ÖZKAN Sk., VAN Sk., TUĞ Sk., ATLAS Sk., YAHYA KEMAL Mh., KIVRIM Sk., TİMUR Sk., OKUL Cd., ALTINTAŞ Sk., SUCU Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26212-9212 T.M.)

- İNCEĞİZ Mh., HANİCE Cd.DESİ Sk., KABAKÇA Cd.DESİ Sk., SÜMER Cd.DESİ Sk., KABAKÇA Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında AKÖREN Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26282-23292 23535 23522 23304 23155 23482 23677 23558 2314 23616 23396 23545 23381 23075 23051 23168 23653 23073 23758 23751 23276 23074 23180 23753 23750 23598 23592 23589 23646 23628 23004 23498 23611 23351 23571 23278 23308 23479 23003 23159 23764 23277 23172 23552 23136 23626 23295 23324 23072 23327 23259 23137)

- ANADOLU Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26347-28262)

- MECİDİYEKÖY Mh., BÜYÜKDERE Cd., EKİN Sk., YAŞARBEY Sk., AK Sk., MECİDİYE Cd., İMAM FEYZULLAH Sk., KIRÇIL Sk., MECİDİYE KUYU Sk., SELAHATTİN PINAR Cd., NACİ KASIM Sk., RAŞİT RIZA Sk., KIYI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26352-9601 TM)

- CEBECİ Mh., 2. CEBECİ Cd., 2809. Sk., 2808. Sk., 2807. Sk., 2810. Sk., 2811. Sk., 2812. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26354-28243 TM)

- BÜYÜK KILIÇLI Mh., LAİKLİK Cd., AKİF ÇEŞME Sk., ÇİFTLİK Sk., ERİŞ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 07:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26283-26090-26267-26206-25457-25016-26147)

- HASTANE Mh., AYASOFYA Cd., YASSIÖREN Mh., HADIMKÖY Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında NAKKAŞ Mh., MÜHENDİS Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26421-20810-20720-27950-20717-20718-20719-27944-21911-22617-20839-20723)

- KARAAĞAÇ Mh., SIRTKÖY Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26362-27960-22578-27840-27340-20991-20992-22656-22657-20990-22579-22778)

- ÖMERLİ Mh., HAKKI İLERİ Cd., PROF. MEHMET BOZKURT Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26372-20583-27659-20780-20550-22998-21583-20779)

- KALEİÇİ Mh., GÖKÇEALİ Cd., GÖKÇEALİ Mh., GÖKÇEALİ Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:30-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26312-23156 23016 23391 23691 23684 23336 23533 23342 23279 23025 23021 23239 23261 23599 23262)

- AKÇABURGAZ Mh., 3114. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26385-20473)

- HADIMKÖY Mh., ALPARSLAN Sk., ÜRGÜPLÜ Cd., ÖMERLİ Mh., GÜNDOĞAN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26355-22720-22739-20488-20868-27916-20639-22171)

- KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA Mh., KEMANKEŞ Cd., GÜMRÜK Sk., RIHTIM Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26448-3167)

- 100. YIL Mh., 28. Sk., 30. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26366-18222)

- ÖMERLİ Mh., HAKKI İLERİ Cd., İHSANGAZİ Sk., PROF. MEHMET BOZKURT Cd., ÜLFET Cd., KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Cd., GÜLCE Sk., FAHRİ KORUTÜRK Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26374-22750-27088-27119-20556-27401-20299-20956-20909-22706-27244-20995-27127-20362-27039-27420-27287-27834-20583-20780-27659-20550-22998-21583-20779)

- ALTINTEPSİ Mh., CEVATPAŞA Mh., İSMET PAŞA Mh., KARTALTEPE Mh., KOCATEPE Mh., MURATPAŞA Mh., ORTAMAHALLE Mh., TERAZİDERE Mh., VATAN Mh., YENİDOĞAN Mh., YILDIRIM Mh., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında MALTEPE Mh., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında MİMAR SİNAN Mh., NAMIK KEMAL Mh., MENDERES Mh., FEVZİ ÇAKMAK Mh., (ESENLER İlçesi) ve civarında 01:00-09:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26386-8740-8771-7415-8049-8029-8280-8636-8225-8741-8626-8036-8041-8035-8078-8787-8762-8791-8753-8754-8424-8807-8894-8286-8871-8163-8780-8273-8524-8747-8512-8744-18069-18009-18011-18030-18036-18023-18015-18061-18016-18041-18027-18035-18031-18069-18003-18029-18005-18006-18022-)

- HASTANE Mh., MEHMET AKİF ERSOY Cd., EDİRNE-İSTANBUL DEMİRYOLU Cd., HADIMKÖY-İSTANBUL Cd., 29 MAYIS Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26420-20575-20811-20807-20453-20595-20789-20994-27572-21629-22147-22864-21533-27922-20076-22616-20549)

- YENİDOĞAN Mh., POLAT Sk., ESER Sk., SUR Sk., ZORLU Sk., ŞEHİT NACİ ÇAKAR Sk., HANÇER Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26429-8778 - 8804)

- TOPÇULAR Mh., FERHATPAŞA Cd., EYÜP SULTAN Bul., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26431-8803)

- MALTEPE Mh., LİTROS YOLU Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26433-8385)

AYEDAŞ 4 Ağustos kesinti programı

Çekmeköy

10:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: REŞADİYE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 162. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 165. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: İSPİNOZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 161. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: AKDENİZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 170. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 166. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 11. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 3. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GÜLER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: GÜLSÜM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: ADNAN KAHVECİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT DEMİR 

Kartal

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: HAZAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: DAĞÇİLEĞİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: PİKNİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLBAHÇE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLESER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: COŞKUN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SIRMA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ÇABA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ZÜLAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: CEMRE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ASMASALKIM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: MADIMAK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SADABAT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SOYSAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: TAŞEREN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ZERAFET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: DİDEM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ESENGÜL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SARRAF 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLDEN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AYSUN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: TEKEBAYIRI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KIRAT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: MAKBUL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: EGE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: BABACAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLFEM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: MİHRACE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKKALE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: BOĞAZİÇİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLNİHAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KADER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: YAMAÇ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KAR ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ASIR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ARALIK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: TERMAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: NİLAY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AHUDUDU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AÇIKGÖZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AÇIKYOL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKARSU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKBAYRAK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKÇEŞME 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKINCI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKİPEK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKKAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKKİRAZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ASİLTÜRK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: BERGÜZAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ÇARE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ÇAMOLUK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ALAGÖZ 

Maltepe

13:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: BAĞDAT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BAĞDAT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ATATÜRK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: İNÖNÜ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: FEYZULLAH 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SAKIZAĞACI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ORTA MEYDAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: İKİNCİ İLKOKUL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: MOR LALE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ORTA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SÖĞÜT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: MANOLYA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: DÖRT YOL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: EĞRİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇİLİNGİR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KARANFİLLER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: İSTASYON 
13:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SAKIZAĞACI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ORTA MEYDAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: İKİNCİ İLKOKUL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: MOR LALE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇİLİNGİR 

Pendik

09:30 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: YAYALAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: NASİHAT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: AKIN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: ANKARA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: ATASEVER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: İNİŞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: MEYDAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: ÖTÜKEN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: KUŞYUVASI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: SEYYAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: UMUT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: ANKARA 
10:30 - 13:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: SERKAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: YAŞAR DOĞU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: ITIR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: EREN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: ELEK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: HAVVA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: RIHTIM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: ETKİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: YAŞAR DOĞU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: GÜNBATIMI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: KOZANOĞLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: MAZHAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: MUŞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: SERHAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: BOZDAĞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: GÜLOVA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: TAYLAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: MANOLYA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AYDIN TEPE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: TAYFUN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: MANOLYA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: SIRATAŞLAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇBEYLİ - Sokak: TARIM 

Sancaktepe

10:10 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ALPARSLAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SEVENLER 
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