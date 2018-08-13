4 Ağustos ehliyet sonuçları ne zaman açıklanacak? Ehliyet sınav sonuçları
Ehliyet sınav sonuçları, trafiğe çıkmak için sürücü belgesi sahibi olmak isteyen vatandaşların gündemindeki husus oldu. Ehliyet sınav sonucu bilgisine göre direksiyon sınavına katılıp katılamayacağını öğrenecek olan adaylar, sorgulamalarına devam ediyor. Peki, ehliyet sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ne zaman saat kaçta erişime açılacak? İşte, o tarih bilgisi hakkında bazı detaylar
Ehliyet sınav sonuçları için vatandaşların sorgulamaları devam ediyor. Binlerce kişinin trafiğe çıkmak için iple çektiği sürücü belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı sonuçlar ve direksiyon sınavı ile netlik kazanacak. Peki, ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bakanlığın internet sitesi üzerinden duyuracağı sonuçlar, 2018 sınav takvimine göre ehliyet sınav sonuçları ise 16 Ağustos 2018 Perşembe günü açıklanacak. Bu sınavdan başarısız olan adaylar için süreç ise şu şekilde işleyecek;
2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018 (saat 14.00)
2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)
2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.
SINAVDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?
Ehliyet sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her bir sorunun değeri, 2 puandır. Diğer sınavlarda olduğu gibi adayların vereceği dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmez. Sınava geçmiş yıllarda çıkan sorulara bakılarak çalışma yapılabilir. Sınavda başarılı olanlar direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Direksiyon sınavında da en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılırlar ve stajyer ehliyet almaya hak kazanırlar.
EHLİYET ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?
A1, A2, F ve H ehliyet sınıfları için 17 yaşını bitirmiş olmak.
B ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını bitirmiş olmak.
A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H ehliyet sınıfları için en az ilkokul mezunu olmak
C, D ve E ehliyet sınıfları için 22 yaşını doldurmuş olmak
Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi kurs müdürlüğüne teslim etmek.
Son 6 ayda çekilen 1 vesikalık fotoğrafı Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
EHLİYET SINAVLARINDA YENİ DÖNEM
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), tüm illerde "e-sınav" salonlarının faaliyete geçirilmesiyle motorlu taşıt sürücü kursu (ehliyet) sınavlarında kağıt ve kalem kullanımı son buldu. Adaylar, bundan sonra sınav sorularını "e-sınav" merkezlerindeki bilgisayarlardan cevaplayacak.
AA muhabirinin, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen motorlu taşıt sürücü kursu "e-sınav"ları bundan sonra 81 ilde yapılacak.
Daha önce, 28 ilde bulunan e-sınav merkezlerinin tüm illerde faaliyete geçirilmesiyle, motorlu taşıt sürücü kursu sınavlarının kağıt ve kalemle yapılması sonlandırıldı. Kağıt ve kalem kullanılarak dün yapılan son sınava 108 bin kişi katıldı.
Adaylar, bundan sonra 81 ildeki e-sınav merkezlerinde sınava girecek. Bu kapsamda yılda yaklaşık 2 milyon 500 bin adayın sınava girmesi öngörülüyor.
Maliyetler düşecek
Adaylar, e-sınav uygulaması sayesinde sınava randevu sistemiyle en yakın tarihte girebilecek ve sonuçlarını sınavın hemen ardından öğrenebilecek.
Kullanıcı dostu bilgisayar arayüzü ile adaylar, cevap kağıdında yanlış işaretleme, işaretlemeyi unutma gibi hatalardan da kurtulacak, bilgisayar kullanmayı bilmeyenler bile soruları rahatlıkla cevaplayabilecek.
E-sınavlarda, işitme engelli vatandaşlar için görsel, video, animasyon ve işaret diliyle sorular yer alacak.
Motorlu taşıt sürücü kursu "e-sınav"larının Türkiye genelinde yapılmasıyla, soru ve cevap kağıdı baskısı, işçilik, tasnif, nakliye gibi maliyetler de düşecek.
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