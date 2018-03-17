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    4.5 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 51 yıl

      Akif ÖZDEMİR/DHA
    17.03.2018 - 01:21 | Son Güncelleme:

    ADANA’da 4.5 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Sedat Keser (20), ’cinsel istismar’ suçundan 30 yıl, ’kişi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da 21 yıl olmak üzere 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    66 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasına Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılan Keser, suçlamaları reddederek şunları söyledi: “Arkadaşlarım bana içki ve hap içirdiler. Bu olayı Ş.Ö., İ.Ö. ve diğerleri yaptılar. Daha sonra beni gerçeği anlatmamam için tehdit ettiler.”

    İNDİRİM UYGULANMADI
    Mahkeme, ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan 20 yıl hapis cezası verip, cebir nedeniyle yarı oranında arttırarak bunu 30 yıla çıkardı. İndirim uygulamayan mahkeme heyeti, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan verdiği 7 yıl hapis cezasını, sanığın eyleminin çocuğa karşı işlemesi nedeniyle bir kat artırarak 14 yıla, suçun cinsel amaçlı işlenmesi nedeniyle bir kat daha artırıp 21 yıla çıkarttı. Bu suçtan da indirim yapılmadı. Ailenin avukatı Meryem Remziye Şimşek cezayı az bulduklarını belirterek karara itiraz edeceklerini söyledi.

    Etiketler: çocuğa cinsel istismar , Cinsel istismar , gazetehaberleri , gündem
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