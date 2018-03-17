4.5 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 51 yıl

66 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasına Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılan Keser, suçlamaları reddederek şunları söyledi: “Arkadaşlarım bana içki ve hap içirdiler. Bu olayı Ş.Ö., İ.Ö. ve diğerleri yaptılar. Daha sonra beni gerçeği anlatmamam için tehdit ettiler.”



İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme, ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan 20 yıl hapis cezası verip, cebir nedeniyle yarı oranında arttırarak bunu 30 yıla çıkardı. İndirim uygulamayan mahkeme heyeti, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan verdiği 7 yıl hapis cezasını, sanığın eyleminin çocuğa karşı işlemesi nedeniyle bir kat artırarak 14 yıla, suçun cinsel amaçlı işlenmesi nedeniyle bir kat daha artırıp 21 yıla çıkarttı. Bu suçtan da indirim yapılmadı. Ailenin avukatı Meryem Remziye Şimşek cezayı az bulduklarını belirterek karara itiraz edeceklerini söyledi.