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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA) 
15.10.2018 - 10:11, Son Güncelleme:

"3'ünü vurdum, birkaç kişiyi daha vuracağım"

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"3'ünü vurdum, birkaç kişiyi daha vuracağım"

KONYA'da, geçen yıl eski eşi Yasemin (41) ile kayınvalidesi Fatma (60) ve kayınpederi Behram Yıldız'ı (72) tüfekle ateş ederek öldüren Erdal Atlı hakkında, Cumhuriyet savcısınca verilen mütaalada, 'tasarlayarak adam öldürmek'ten 3'er kez ömür boyu hapis cezasına çarptırılması istendi. Duruşmada tanık olarak dinlenilen Atlı'nın arkadaşı Mevlüt K. (45), "Erdal, olay günü beni aradı. 'Eski eşimi, kayınvalidemi ve kayınpederimi vurdum; ölüp, ölmediklerini bilmiyorum. Birkaç kişiyi daha vuracağım' dedi" diye konuştu.

Olay, 17 Mayıs 2017 tarihinde, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Bosna Hersek Mahallesi'nde meydana geldi. Erdal Atlı, boşandığı Yasemin Yıldız'ın ailesiyle birlikte oturduğu eve gitti. Zili çalan Atlı, önce kapıyı açan Yasemin Yıldız'ı ardından da eski kayınpederi Behram ve kayınvalidesi Fatma Yıldız'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Evden çıkıp, kızı S.A.'yı (8) okuldan aldıktan sonra da İzmir'e kaçan Atlı, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Erdal Atlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'3'ÜNÜ VURDUM, BİRKAÇ KİŞİYİ DAHA VURACAĞIM' DEMİŞ

Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6'ncı duruşmasında tutuklu sanık Erdal Atlı'nın arkadaşı Mevlüt K., tanık olarak dinlendi. Mevlüt K., "Erdal, benim aile dostumdur. Olaydan yaklaşık 1 ay önce kendisini görmüştüm. Olay günü beni cep telefonumdan aradı. Halimi hatrımı sordu. Kendisine nasıl olduğunu sorduğumda, '3'ünü de vurdum' dedi. Kimi vurduğunu sorduğumda eski eşi, kayınpederini ve kayınvalidesini vurduğunu, ölüp, ölmediklerini bilmediğini söyledi. Ben sonra polis merkezine ifade vermeye gittiğimde beni tekrar aradı. 'Nerdesin?' dediğimde 'Kızımı da aldım, acilen İzmir'e yetiştirmem gerek. Birkaç kişiyi daha vuracağım' dedi" diye konuştu.

3ünü vurdum, birkaç kişiyi daha vuracağım

3'ER KEZ ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTEMİ

Tanık ifadesinin ardından cumhuriyet savcısı, mütaalasını verdi. Mütaalada Erdal Atlı'nın, eski eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini tasarlayarak kasten öldürdüğü belirtilerek, 3'er kez ömür boyu hapse çarpıtırılması ve tutukluluk halinin devamı istendi. Sanık Atlı ise mütaalaya katılmadığını, olayı tasarlayarak gerçekleştirmediğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, Erdal Atlı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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