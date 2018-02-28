39,90 liralÄ±k icra takibi iÃ§in 2 bin 500 lira harcadÄ±

ArdeÅŸenâ€™de yaÅŸayan Ekrem Bayraktarâ€™a 9 yÄ±l Ã¶nce kapattÄ±ÄŸÄ± bir GSM hattÄ± nedeniyle 39.90 lira borÃ§ geldi. Borcu Ã¶dememesi halinde hakkÄ±nda icra takibi baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ± ihbarÄ± Ã¼zerine ÅŸirketin ilÃ§edeki ÅŸubesine giden Bayraktar, sonuÃ§ alamadÄ±. Bir sÃ¼re sonra da icra takibi mesajÄ± geldi. Borcu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tlamak isteyen Bayraktar, kÃ¶yÃ¼nden yola Ã§Ä±ktÄ±, otomobili ile 1200 kilometre yol giderek ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± firmanÄ±n Ä°stanbulâ€™daki merkezine ulaÅŸtÄ±. Bayraktar, firma yetkililerine hattÄ±nÄ± 2009â€™da kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve borÃ§larÄ±nÄ± Ã¶dediÄŸini belirtti. GSM ÅŸirketi tarafÄ±ndan yapÄ±lan araÅŸtÄ±rma sonucu, Bayraktarâ€™Ä±n borcu bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Borcu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n beyanÄ± Ã¼zerine rahat bir nefes alan Bayraktar, memleketine dÃ¶ndÃ¼. Ekrem Bayraktar, 39.90 liralÄ±k borcu bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±karmak iÃ§in bir hafta geÃ§irdiÄŸi Ä°stanbulâ€™da 2 bin 500 lira harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bayraktar, tÃ¼m harcama fiÅŸlerini de biriktirdi.

'PSÄ°KOLOJÄ°M BOZULDU'

Kendisine mesajla borcu olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde ihbar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ekrem Bayraktar, bu durumun psikolojisini bozduÄŸunu sÃ¶yledi. Borcu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tlamak iÃ§in iÅŸin peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan Bayraktar, "Ã–nce ArdeÅŸenâ€™de GSM ÅŸirketinin yerine gittim ve â€™Psikolojimi, dengemi bozdunuzâ€™ dedim. Ben 39,90 lirayÄ± Ã¶dememiÅŸ olsam anlarÄ±m ama ben bunu Ã¶demiÅŸim. Ben oradaki yetkililere â€™Bu parayÄ± Ã¶demeyeceÄŸimâ€™ dedim. Bu sefer sert taÅŸa Ã§arptÄ±lar, kÄ±vÄ±lcÄ±m Ã§Ä±kÄ±yor. 'Gidip bunun hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±m' dedim. Gittim eve akÅŸam oldu, psikolojim dengem bozuldu. YattÄ±m uyku tutmadÄ±. Sabah namazÄ±na kalktÄ±m, arabamÄ± aldÄ±m hiÃ§ uyumadan doÄŸru Ä°stanbulâ€™a gittim" dedi.

'Ä°NAT ETTÄ°M, BORCUM OLMADIÄžINI KANITLADIM'

GSM ÅŸirketi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve borcu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Bayraktar, "Ben 39,90 lirayÄ± elbette Ã¶derdim ama Ã¶dediÄŸim parayÄ± niye bir daha Ã¶deyeceÄŸim? Ä°nat ettim, borcum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±m. Bu iÅŸ bana 2 bin 500 liraya mal oldu hatta manevi olarak 5 bin lira bile harcadÄ±m. Ama haklÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ± kanÄ±tladÄ±m ve rahat ettim" ifadelerini kullandÄ±.

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