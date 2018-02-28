38 yıllık devlet memuruna makam bisikleti

Burdurlu 61 yaşındaki Şerafettin Acar, 38 yıllık devlet memuru. Yıllardır yürüyerek yaptığı evrak dağıtımı işini, yaklaşık iki yıl önce Sağlık Bakanlığı’nın projesi kapsamında tahsis edilen bisikletiyle sürdürüyor. Her sabah erkenden kalkıp günlük traşını olan Acar, takım elbisesini giyip eşi ve üç çocuğu ile vedalaştıktan sonra evinin önünde kilitli duran “resmi hizmete mahsus” bisikletiyle işe gidiyor.



Acar, çalıştığı Çalışma ve İş Kurumu’ndan (İŞKUR) o gün dağıtması gereken evrakı alıp tasnif ettikten sonra çantasına dolduruyor. Sırtında çantasıyla bisikletine atlayan Acar, tek tek dolaştığı devlet kurumları, bankalar ve PTT’ye evrak bırakıyor.



Acar trafikte seyrederken bisikletin üzerindeki “resmi hizmete mahsustur” yazısı vatandaşların ilgisini çekiyor. Güzergahı üzerindeki vatandaşların yakından tanıdığı Acar, “Bisikletle çevre kirliliği olmuyor, park sorunu ortadan kalkıyor. Spor ve tasarruf amaçlı devletimize de katkı olması açısından kullanıyorum” dedi.



‘DEVLETİ RENCİDE EDİYORSUN DİYENLER DE VAR’



Bisikleti sağlıklı yaşamın önemli bir parçası olarak gördüğünü ifade eden Acar, şöyle konuştu:

“Çevremde olumlu karşılayanlar çok fazla. İnsanlar beni bisikletle çalışırken gördüklerinde selam veriyorlar, tebrik ediyorlar fakat olumsuz bakanlar da oluyor. Bazıları ‘Bisikletle çalışarak devleti rencide ediyorsun, devletin imkanı yok mu, arabası yok mu bisiklet kullanıyorsun diyor.’ Devletimizin imkanı çok, kurumumuzun 3 tane arabası var. Ben kendi içimden gelerek işlerimi bu şekilde hallediyorum. Bana hiçbir amirim veya müdürüm bisikletle kurumun resmi evrak işlerini yap demiyor.”



Sağlığını bisikletine ve hareket etmesine borçlu olduğunu, kurumuna bisiklet verilmeden önce de evrakı yürüyerek dağıttığını belirten Acar, “Sağlık için bisiklet kullanımını herkese tavsiye ediyorum. İnsanlar günümüzde çok yakın yerlere dahi arabayla gidiyor. Ben bisikletimle günlük bütün işlerimi görüyorum” dedi.



‘TASARRUF SAĞLIYORUZ’



Burdur Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ramazan Erdim, bisikletlerin Sağlık Bakanlığının projesi kapsamında valilik tarafından kamu kurumlarına verildiğini anımsatarak, “Biz de bu bisikleti nasıl değerlendirelim, evrakımızı bankalara, PTT’ye, valiliğe ve diğer kamu kurumlarına bu bisikletle dağıtabilir miyiz’ diye düşündük. Evrak memurumuzun da bu konudaki düşüncesini aldık o da dağıtabileceğini söyledi. Bu şekilde başlamış olduk. Evrakımız şehir içindeki kurumlara evrak memurumuz Şerafettin bey tarafından yapılıyor” diye konuştu.