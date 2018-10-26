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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
26.10.2018 - 00:02, Son Güncelleme:

Cezaevi firarisinin tepkisi şaşırttı! 'Nasip bugüne kadarmış'

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Cezaevi firarisinin tepkisi şaşırttı! 'Nasip bugüne kadarmış'

Bursa’da, hakkında 24 ayrı suçtan yakalama kararı olan ve 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, cezaevi firarisi Cengiz P., polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Evinde birçok sahte kimlikle ele geçirilen Cengiz P.’nin ilk sözleri, "Nasip bugüne kadarmış" oldu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında 24 ayrı suçtan yakalama kararı, kesinleşmiş 38 yıl hapis cezası ve 84 bin TL para cezası bulunan, 7 yıl önce cezaevinden firar eden Cengiz P.’nin (38), Hamitler Mahallesi’nde bir evde saklandığını tespit etti.

’HİÇ BEKLEMİYORDUM, NASIL YAKALADINIZ?’

Çok sayıda polis ekibi, Cengiz P.’nin bulunduğu tespit edilen eve operasyon düzenledi. Burada gözaltına alınan Cengiz P.’nin polis ekiplerine ilk tepkisi ise "Hiç beklemiyordum, beni nasıl yakaladınız, nasip bugüne kadarmış" sözleri olduğu öğrenildi. Evde yapılan aramalarda ise farklı isimler adına düzenlenmiş sahte kimlikler ve sahte ehliyetler ele geçirildi. Suç makinesi Cengiz P., ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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