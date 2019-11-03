38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı... Hedef 1 milyon ziyaretçi
TÜYAP tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. Fuarın açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve çok sayıda davetli katıldı.
Bakan Ersoy açılıştaki konuşmasında, kitapta KDV oranlarının sıfırlandığını hatırlatarak, “Bu gelişmelerin yayıncılık sektöründe memnuniyetle karşılanması ve sektöre canlılık katması bizleri mutlu etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yakında açılması planlanan kütüphane ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kitaba bakışı önemli bir yol gösterici olmaktadır. Bu örnekten hareketle İstanbul’a ülkemizin en büyük kütüphanelerinden birisini kazandırıyoruz. Rami Kütüphanesi birçok farklı kütüphane türünü içinde barındıran bir kütüphaneler kütüphanesi olarak planlanmaktadır” dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise İstanbul'un UNESCO'nun 2022 yılı Kitap Başkenti adayı olması için ellerinden gelen desteği vereceklerini belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız, 39 ilçe belediye başkanımız, kaymakamlarımız, hep beraber, İl Milli Eğitim olarak biz ,yerel yönetimlerle beraber el birliği yaparak ulaşıma katkı sağlayalım. Bu yıl 1 milyonu, gelecek yıl da 1.5 milyon ziyaretçi sayısını aşalım” diye konuştu.
Açılışta ayrıca TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan, ‘Onur Konuğu’ Adnan Özyalçıner ile 29. İstanbul Sanat Fuarı’nın ‘Onur Sanatçısı’ Mevlüt Akyıldız da konuşma yaptı.
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