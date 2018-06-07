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    38 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti

    İHA
    07.06.2018 - 10:08 | Son Güncelleme:

    Ramazan Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 38 bine ulaştı.

    Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen Suriyeliler, Kilis Valiliği'nin izniyle 13 Haziran tarihine kadar Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gitmek için online randevu sistemine kayıt yaptırarak randevu günü ülkelerine gidiyor.

    Kilis'e gelerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 38 bine ulaştı. Sınıra geceden gelen Suriyeliler AFAD tarafından kurulan çadırlarda sıraya girerek sabah 08.00'den itibaren Suriye'ye geçiş yapıyor. 40 dereceyi bulan sıcak havada uzun süre sırada bekleyen Suriyeliler ülkelerine bayram için gitmenin mutluluğunu yaşıyor.

    7 ayrı kontrol noktasından geçen Suriyeliler izdiham olmaması için görevliler tarafından sıraya sokuluyor. Suriyeliler Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile güvenliğin sağlandığı Halep kentine bağlı Çobanbey, Carablus, El Bab ile Afrin ilçe ve kırsalı başta olmak üzere Suriye’nin çeşitli kentlerine gidiyor. 0-15 yaş aralığındaki çocukların eksik aşıları da sağlık görevlileri tarafından yapıldıktan sonra pasaport polisi tarafından işlemleri tamamlanan Suriyeliler tahsis edilen otobüslerle Suriye'ye gidiyor. Halep’in Azez ilçesine ulaşan Suriyeliler, buradan ülkenin çeşitli kentlerine yakınlarının yanına gidiyor.

    38 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti

    Etiketler: Suriyeli , Ramazan Bayramı
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