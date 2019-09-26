37 sandık görevlisine FETÖ’den dava
31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul genelinde sandık görevlisi olarak çalışan 37 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı.
7 ayrı iddianamede 3 kişinin ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak’, 34 kişinin ise ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Bir kişi hakkında yetkisizlik kararı verilerek dosyası Samsun Başsavcılığı’na gönderildi.
Değişik tarihlerde hazırlanan 7 ayrı iddianamede 37 şüphelinin de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firari lideri Fetullah Gülen’in basına yansıyan çağrıları üzerine 2014’te Bankasya’ya gelirleri ile orantısız şekilde para yatırdıkları yer aldı. Hakkında dava açılan şüphelilerden 2’sinin ise örgütün gizli haberleşme sistemi olan ByLock kullandıklarının tespit edildiği belirtildi.
Şüpheliler soruşturma aşamasında verdikleri ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyerek örgütle bağlantılarının olmadığını söyledi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle