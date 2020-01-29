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Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin) (DHA)
Haber Giriş: 29.01.2020 - 15:37,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: 37 gündür kayıptı! Acı haber geldi

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Son dakika haberler: 37 gündür kayıptı! Acı haber geldi

Mersin'in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda 37 gün önce kaybolan Ali Kaçar'ın (63) cansız bedeni bulundu.

Mersin-Karaman il sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık günü çiftçi Ali Kaçar ile beraberindeki 3 arkadaşı, yoğun kar yağışı nedeniyle kayboldu.

İhbar üzerine bölgede jandarma, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arama çalışması başlattı. 3 kişi bulunurken, Ali Kaçar'a ulaşılamadı.

Kaçar, 37 gün sonra karların erimesiyle bölgede arama-tarama faaliyetleri gerçekleştiren ekipler tarafından bulundu. Cumhuriyet savcısı, Kaçar'ın bulunduğu bölgede incelemelerde bulunuyor.

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