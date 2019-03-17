3600 ek göstergede yeni gelişme oldu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur." dedi.

Sağlık çalışanlarına saldıranların doğrudan kendi canlarına ve yakınlarının canına saldırdıklarının farkında olmadığını belirten Erdoğan,

"Biz sağlık çalışanlarımızın sıkıntılarını çözmek için her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz. Son olarak polislerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur." diye konuştu.

SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hemşirelerin 3600 ek gösterge meselesine ilişkin soru üzerine, "Bununla ilgili bir çalışma var. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. Özellikle seçim sonrası sonuçlandırmak üzere bir çalışma olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

KİMLERİ KAPSAYACAK?

1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ayırım yapılmaksızın 3600 kapsamına alınırken, yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20 yükselecek. Emekli ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Paket kapsamında yaklaşık 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.

İLK ETAPTA HANGİ MESLEKLERE ÇIKACAK?

Daha önceden İbrahim Kalın’ın yaptığı açıklamada dört meslek grubuyla ilgili bir paket olacağını duyurmuşlardı. İlk etapta; polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi şeklinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu. 3600 ek gösterge kapsamında dul ve yetimler de yararlanacak.

3600 EK GÖSTERGE HAKKINDA

Her hizmet sınırının bir ek göstergesi var. 2000, 2200, 3000, 3600 olanlar ve daha üst sınırlar da var. Ek göstergenin artışı özellikle emekli ikramiyeleri ve emekli maaşları artıyor. Bu rakamlar net rakamlar değil ortalama rakamlar. Kişiye göre değişecektir bu rakamlar. Polislerin emekli maaşı 530 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira artış olacak. 2200 ek göstergeli birisinin göstergesini 3600'e çıkartırsanız maaş artışı '32 TL' oluyor. Emekli maaş artışı 650 lira artarken, emekli ikramiyesi 23 bin 210 TL artacak. 3000'den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun aylık maaşında 34 lira azalma olacak. Emekli maaşı 550 TL artarken, emekli ikramiyesi de 20 bin 710 lira artış gerçekleşecek.