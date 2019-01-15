3600 ek gösterge yasasında son durum ne? İbrahim Kalın'dan açıklama
3600 ek gösterge yasası hakkında binlerce kamu çalışanı sorgulamalarını sürdürmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Saray'da yapılan kabine toplantısı sonrasında binlerce vatandaşı ilgilendiren 3600 ek gösterge yasası hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar.
Polis, hemşire, din görevlisi memurların yanında kamuda idareci olarak çalışanları da ilgilendiren 3600 ek gösterge yasasıyla ilgili son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, imamlar, öğretmenler, sağlık çalışanları ve polislerin 4 ana kategoride 3600 ek göstergeye çıkartılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini vurguladı. İşte yapılan açıklama;
"4'ÜNÜN BİRDEN PAKET HALİNDE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR"
İkinci 100 günlük Eylem Planı'nda öğretmenlere 3600 ek göstergenin açıklandığı anımsatılarak, "Polislerin, sağlık çalışanlarının ve din görevlilerinin de bu alanda büyük bir beklentisinin olduğu biliniyor. 2019 yılı için bir düzenleme düşünülüyor mu?" şeklindeki soru üzerine Kalın, bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği bir konu olduğunun altını çizdi.
Kalın, imamlar, öğretmenler, sağlık çalışanları ve polislerin 4 ana kategoride 3600 ek göstergeye çıkartılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini vurguladı.
"Bunların dördünün birden bir paket halinde tamamlanması şu anda planlanıyor." diyen Kalın, şunları söyledi:
"Bununla ilgili çalışmaları arkadaşlarımız yürütüyor. Farklı meslek sektörleri olmakla birlikte, bunların bir araya getirilerek tek bir paket halinde geçirilmesi planlanıyor. Dolayısıyla çalışma devam ediyor, herhangi bir 'gündemden çıkarma' ya da 'unutma' diye bir şey söz konusu değil. Bununla ilgili çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımızın bu vaadi de yerine getirilmiş olacak. Henüz bir tarih veremiyorum çünkü birtakım idari ve mevzuatla ilgili düzenlemeler gerektiren bir konu. Ama konunun yakından takip edildiğini ifade edebilirim."
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