‘3600 ek gösterge’ tartışması
TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti’nin “Polis, öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesinin kamuya maliyetinin araştırılması, ek göstergenin verilmesi için gerekli çalışmaların yapılabilmesi” amacıyla verdiği araştırma önergesinin ön görüşmelerinin bugün (dün) yapılmasına ilişkin önerisi ele alındı. İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, 3600 ek gösterge ile ilgili meydanlarda söz verildiğini belirterek, “Bu söz mutlaka yerine getirilmelidir” dedi.
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, bu konuda kanun teklifi verdiklerini belirterek “Araştırma komisyonu kurulması sorunu çözmez” diye konuştu.
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık “Emeklilikte yaşa takılanlarda olduğu gibi önce ‘evet’ deyip sonra ‘hayır’ demeyin. Sözünüzün arkasında durun” dedi. AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ise 3600 ek gösterge ile ilgili AK Parti Grubunun da bir çalışma yürüttüğünü, bu çalışmalar bittikten sonra kanun teklifi verileceğini söyleyerek “Bütçeye getireceği yükler, ne zaman başlayacağı, kimlere verileceği gibi konularda sorumluluk sahibi bir parti olarak çalışmalar bittikten sonra, zamanı geldiğinde sözümüzü yerine getireceğiz.” dedi. İYİ Parti’nin önergesi kabul edilmedi.
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