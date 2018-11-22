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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ANKARA
22.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

‘3600 ek gösterge’ tartışması

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‘3600 ek gösterge’ tartışması

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti’nin “Polis, öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesinin kamuya maliyetinin araştırılması, ek göstergenin verilmesi için gerekli çalışmaların yapılabilmesi” amacıyla verdiği araştırma önergesinin ön görüşmelerinin bugün (dün) yapılmasına ilişkin önerisi ele alındı. İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, 3600 ek gösterge ile ilgili meydanlarda söz verildiğini belirterek, “Bu söz mutlaka yerine getirilmelidir” dedi.

SÖZÜNÜZÜ TUTUN

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, bu konuda kanun teklifi verdiklerini belirterek “Araştırma komisyonu kurulması sorunu çözmez” diye konuştu.
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık “Emeklilikte yaşa takılanlarda olduğu gibi önce ‘evet’ deyip sonra ‘hayır’ demeyin. Sözünüzün arkasında durun” dedi. AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ise 3600 ek gösterge ile ilgili AK Parti Grubunun da bir çalışma yürüttüğünü, bu çalışmalar bittikten sonra kanun teklifi verileceğini söyleyerek “Bütçeye getireceği yükler, ne zaman başlayacağı, kimlere verileceği gibi konularda sorumluluk sahibi bir parti olarak çalışmalar bittikten sonra, zamanı geldiğinde sözümüzü yerine getireceğiz.” dedi. İYİ Parti’nin önergesi kabul edilmedi. 

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