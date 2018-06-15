3600 ek gösterge nedir? Kimleri kapsıyor?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3 bin 600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla ikramiye ve maaş alabiliyor.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

NACİ AĞBAL DA DEĞİNMİŞTİ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Genel Kurulunda görüşülen, "torba tasarı" olarak bilinen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı görüşmelerinde ek gösterge konusuna da değinmişti. Ağbal, şunları söylemişti;

“Bu ek gösterge meselesi birçok kamu görevlisini, meslek grubunu ilgilendiriyor yani ek göstergenin 3000’den 3600’e çıkarılması, 3600’den 4800’e çıkarılması her ne kadar bir gösterge rakamı gibi olsa da kişilerin emekli aylığını etkileyen önemli bir faktör. Burada, tabii, bütün bu düzenlemeleri bir bütünsellik içerisinde yapmak gerekiyor. “