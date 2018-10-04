3600 ek gösterge nedir? Kimlere, ne kadar ek gösterge verilecek?
Memurların son günlerde en çok sorguladığı konulardan biri de 3600 ek göstergedeki son durum oldu. 3600 ek göstergenin kapsamdaki memurların emekli aylıklarının yanı sıra emekli ikramiyeleri de artacak. Peki, 3600 ek gösterge tam nedir, kimlere, ne kadar verilecek?
Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge artışı için yasal düzenleme gerekiyor. Düzenleme, Meclis açıldıktan sonra yasayla gerçekleştirilebileceği gibi, kanun hükmünde kararnameyle de hayata geçirilebilecek.
Memurların kıdem süreleri ve derecelerine göre artışlar değişecek. Ortalama olarak polislerde emekli maaşı 530 lira ikramiye ise 17 bin 100 lira artacak. Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek.
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