3600 ek gösterge nedir? Ek göstergede son durum ne?
Milyonlarca memuru ilgilendiren ve bir süredir kamu oyunda yer alan 3600 ek gösterge gündemdeki yerini koruyor. Emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyelerinde yapılacak düzenlemeyi kapsayan ek göstergenin ne zaman çıkacağı merak edilirken, konu ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Haberlerin ardından vatandaşlar 3600 ek gösterge ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, 3600 ek gösterge nedir? Ek göstergede son durum ne?
Kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili taslak çalışmaları devam ederken, ek göstergede gelinen son durum ve yaşanan gelişmeler memurların yeniden gündemine geldi. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile beraber emekli maaşları, memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar yaşanacak. İşte, 3600 ek göstergede yaşanan son durumla ilgili detaylar.
EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.
Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. 3600 ek gösterge konusuna değinen Çelik şu ifadeleri kullandı;
3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Negatif ele aldığımız bir konu yok arkadaşlarımız çalışıyor.
“Polislerimize, hemşirelerimize, din görevlilerimize ve öğretmenlerimize 3600 ek gösterge verilmesi ile ilgili yapılacak bir düzenleme söz konusu. Zamanlaması Sayın Bakan tarafından açıklanacaktır. Pozitif yaklaşımımız sürmektedir.
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