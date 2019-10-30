3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Ek göstergeden kimler yararlanacak?
Yaklaşık bir buçuk milyon öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisinin beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili müjdeli haber geldi. Gösterge değişikliği düzenlemesinin ardından söz konusu alanlarda hizmet veren memurların, maaş ve ikramiyelerinde artış olacak. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri başta olmak üzere pek çok memuru ve bu alanlardan emeklilerinin yakından takip ettiği ek gösterge düzenlemesinde sevindirici haber geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada bazı ayrıntıları aktardı. İşte, 3600 ek gösterge hakkında ayrıntılar...
Posta Gazetesi'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Negatif ele aldığımız bir konu yok, arkadaşlarımız çalışıyor” dedi.
HEM AYLIK HEM İKRAMİYE
Ömer Çelik, çalışmalar kapsamında, polisler, hemşireler, din görevlileri ve öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili yapılacak düzenlemenin söz konusu olduğunu ifade etti.
Ek gösterge özellikle emekli aylık ve ikramiyelerini artıracak. Bazı çalışanların ise maaşlarında artış olacak.
Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 653.15 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696.69 lira, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740.24 lira artacak.
2020’DEN YÜKSELİRSE
Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek.
3000’den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun maaşında ise 34 lira azalma olsa da emekli maaşı 550 lira, emekli ikramiyesi 20 bin 710 lira artacak.
Polislerin emekli maaşı 533 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira artış olacak.
Çıkacak yasadan 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.
EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan bir tanesidir.
Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması anlamına geliyor.
Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1’inci derece kadroları için belirlenerek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istiyor.
Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı da aynı olmuyor.
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