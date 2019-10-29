3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
Uzun bir süredir gündemde olan 3600 ek göstergeye ilişkin beklentiler, son günlerde yeniden artmaya başladı. Zaman zaman politikacı ve bürokratların açıklamaları ile heyecanlanan memurlar, 3600 ek gösterge hakkındaki en son gelişmeleri merak ediyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kamu çalışanları için ek göstergenin 3600'e çıkarılmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte, Çelik'in o açıklamasının tamamı ve 3600 ek gösterge konusunda son gelişmeler...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında gerçekleşen MKYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Çelik, burada bir süredir gündemde olan 3600 ek gösterge konusuna da değindi.
Ömer Çelik, polis, öğretmen, din adamı ve hemşirelere verilen 3 bin 600 ek gösterge sözü hakkındaki soruyu şu şekilde cevapladı:
"Bu konudaki yaklaşımız pozitif bir yaklaşımdır. Herhangi bir şekilde negatif ele aldığımız konu yok. Arkadaşlarımız çalışıyorlar, bu çalışmalarda polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge verilmesiyle ilgili yapılacak düzenleme söz konusu. Bu düzenlemede çalışılan konu, bunun ekonomik disiplinle uygun takvime yerleştirilmesi. İkincisi personel sisteminde meslekler arası dengeler gözetilerek bunun yapılması. Ekonomik faaliyetin mali disiplin içinde uygun bir takvime yerleştirilmesi için ve meslekler arası dengeler gözetildiği için bütünsel bir çalışma yapılıyor. Zamanlaması Sayın Bakan tarafından açıklanacaktır. Bu konuda zaten karar verilmiştir. Pozitif yaklaşımımız sürmektedir."
NE ZAMAN YASALAŞACAK?
3600 ek göstergenin ne zaman yasalaşacağı konusunda bir bilgi yok. Konuya dair detaylar geldikçe haberlerimizden paylaşacağız.
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