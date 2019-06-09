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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.06.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son gelişmeler

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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son gelişmeler

Kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili taslak çalışmaların son durumu, bu kapsamda aylardır beklenti içinde olan memurlar tarafından merakla araştırılıyor. Yasalaşması halinde bazı memur gruplarının maaşlarında artışa sebep olacak ek gösterge düzenlemesinin, ne zaman TBMM'de görüşüleceği ve çalışmaların son durumu, haziran ayının gelmesiyle birlikte yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne?

TBMM Dilekçe Komisyonuna başvuran çok sayıda kamu personeli, ek göstergelerinin yükseltilmesini talep etmeye devam ediyor. Öte yandan 3600 ek gösterge konusunda son açıklama, AK  Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nda geldi. İşte,  3600 ek göstergede son gelişmeler...

AK PARTİ'DEN "EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI"

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, 3600 ek gösterge hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti olarak vatandaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini bildiklerini aktaran Jülide Sarıeroğlu, 3600 ek gösterge çalışmalarının da en kısa sürede yasal olarak hayata geçeceğini dile getirdi.

TBMM'YE DİLEKÇE YAĞIYOR

TBMM Dilekçe Komisyonuna başvuruda bulunan memurlar dilekçelerinde, tüm kamu personelini kapsayacak şekilde ek gösterge düzenlemesi yapılarak, "ek gösterge mağduriyeti"nin ortadan kaldırılmasını talep etti.

Bazı basın yayın organlarında öğretmen, hemşire, polis ve din görevlileri ile bu mesleklerden emekli olanların ek göstergesinin 3600'e çıkarılacağı yönünde haberler yayımlandığı hatırlatılan dilekçelerde, "Uygulamadaki ek gösterge adaletsizliğinin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağı, siyasi partilerce yazılı ve görsel basın aracılığıyla seçim vaatleri olarak ifade edilmiştir. Bu bağlamda ek göstergesi 3000 ve altında olan tüm memur ve memur emeklilerinin ek göstergesinin aynı oranda arttırılması yönünde bir an önce yasal düzenleme yapılmasını istiyoruz." talepleri yer aldı.

GÖZLER TBMM'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesinde 3600 ek göstergenin, Meclis çalışmalarına başladıktan sonra ilk gündeme gelecek konulardan olacağını açıklamıştı.

Meclis takvimine göre, kısa sürede gündeme gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.

Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.

KAPSAMI GENİŞLEYECEK Mİ?

Memur sendikalarınca, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi istenirken, düzenlemeyle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor.

Düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

NE ZAMAN YASALAŞACAK?

3600 ek göstergenin ne zaman yasalaşacağı konusunda bir bilgi yok. Konuya dair detaylar geldikçe haberlerimizden paylaşacağız.

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