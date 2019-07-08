3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge yasasında son durum

Polis, öğretmen, din görevlisi ve sağlık çalışanı gibi pek çok farklı branştan memuru doğrudan ilgilendiren ek gösterge artışı, temmuz ayı birlikte yoğun şekilde sorgulanan konular arasında yerini aldı. İşte, 3600 ek gösterge yasasında son durum...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3600 ek gösterge beklentisine ilişkin, "Bu sözü Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimleri kampanyasında verdi ve biz sözün arkasındayız. Yapabileceğimiz en kısa zamanda bunu gerçekleştireceğiz. Bu bizim sözümüz." dedi.

Bakan Soylu, özel bir kanalda katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. İçişleri Bakanı Soylu, 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili şunları söyledi:

"3600 ek göstergeyle ilgili hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür ve biz bunu gerçekleştireceğiz. İhtiyaç da var. Bunu da söyleyeyim. Çünkü çalışma maaşlarıyla emekli maaşları arasında fark var. Bu fark yönetilebilir bir fark değildir. Bunu biliyoruz ve sağlayacağız. Bunun oluşturduğu sıkıntılar da söz konusu. Farkındayız ve biliyoruz. Bu sözü Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimleri kampanyasında verdi ve biz sözün arkasındayız. Yapabileceğimiz en kısa zamanda bunu gerçekleştireceğiz. Bu bizim sözümüz."

AK PARTİ'DEN "EK GÖSTERGE" AÇIKLAMASI

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, 3600 ek gösterge hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti olarak vatandaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini bildiklerini aktaran Jülide Sarıeroğlu, 3600 ek gösterge çalışmalarının da en kısa sürede yasal olarak hayata geçeceğini dile getirdi.

TBMM'YE DİLEKÇE YAĞIYOR

TBMM Dilekçe Komisyonuna başvuruda bulunan memurlar dilekçelerinde, tüm kamu personelini kapsayacak şekilde ek gösterge düzenlemesi yapılarak, "ek gösterge mağduriyeti"nin ortadan kaldırılmasını talep etti.

Bazı basın yayın organlarında öğretmen, hemşire, polis ve din görevlileri ile bu mesleklerden emekli olanların ek göstergesinin 3600'e çıkarılacağı yönünde haberler yayımlandığı hatırlatılan dilekçelerde, "Uygulamadaki ek gösterge adaletsizliğinin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağı, siyasi partilerce yazılı ve görsel basın aracılığıyla seçim vaatleri olarak ifade edilmiştir. Bu bağlamda ek göstergesi 3000 ve altında olan tüm memur ve memur emeklilerinin ek göstergesinin aynı oranda arttırılması yönünde bir an önce yasal düzenleme yapılmasını istiyoruz." talepleri yer aldı.

KAPSAMI GENİŞLEYECEK Mİ?

Memur sendikalarınca, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi istenirken, düzenlemeyle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor.

Düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi.

Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor.

NE ZAMAN YASALAŞACAK?

3600 ek göstergenin ne zaman yasalaşacağı konusunda bir bilgi yok. Konuya dair detaylar geldikçe haberlerimizden paylaşacağız.