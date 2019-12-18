3600 ek gösterge ne demek? İşte 3600 ek göstergede son durum

3600 ek gösterge konusu gündemdeki yerini koruyor. 3600 ek gösterge ile polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve emeklilerden oluşan 1 milyonu aşkın kamu görevlisinin maaşlarında, tazminatlarında ve emekli aylıklarında artış yaşanacak. Son olarak geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte 3600 ek gösterge son durum…



SÜLEYMAN SOYLU’DAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI



Soylu, 3600 ek gösterge konusunda ise şu bilgileri verdi:



“Sayın Cumhurbaşkanımız hem partimizin Merkez Yönetim Kurulu’ndaki toplantıdan sonra Sayın Ömer Çelik’e açıklattırdı. Cumhurbaşkanımız, başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanımıza talimat verdi. Bu konuda topyekün bir çalışma yapılıyor. ‘Artık bu konuyu bitirelim, bir daha bu konuyu gündeme getirmeyelim.’ dendi. Şimdi, o konu üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde değerlendirilmektedir, çalışılmaktadır.”

Kapsamın genişletilmesi talebi



Memur sendikalarınca, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi istenirken, düzenlemeyle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor.



Düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.



Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor.



Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.