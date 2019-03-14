3600 ek gösterge hakkında yeni gelişme! Son durum nedir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri3600 ek gösterge hakkında yeni gelişme! Son durum nedir?
GeriGündem 3600 ek gösterge hakkında yeni gelişme! Son durum nedir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
14.03.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

3600 ek gösterge hakkında yeni gelişme! Son durum nedir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
3600 ek gösterge hakkında yeni gelişme! Son durum nedir?

Kamu çalışanlarının faydalanacağı 3600 ek gösterge için son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Bir süredir seçimden yetişmesi halinde seçimden önce çıkabileceği gündemde yer alan 3600 ek gösterge için seçim sonrası işaret edildi. İşte, 3600 ek gösterge hakkında merak edilen bazı bilgiler

Geçtiğimiz aylarda açıklanan 3600 ek gösterge için gözler resmi mercilere çevrildi. Bilkent şehir hastanesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge meselesinin söz verildiği gibi çözüleceğini ifade etti. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen o açıklamalar

Sağlık çalışanlarına saldıranların doğrudan kendi canlarına ve yakınlarının canına saldırdıklarının farkında olmadığını belirten Erdoğan, "Biz sağlık çalışanlarımızın sıkıntılarını çözmek için her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz. Son olarak polislerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur." diye konuştu.

KİMLERİ KAPSAYACAK?

1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ayırım yapılmaksızın 3600 kapsamına alınırken, yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20 yükselecek. Emekli ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Paket kapsamında yaklaşık 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.

İLK ETAPTA HANGİ MESLEKLERE ÇIKACAK?

Daha önceden İbrahim Kalın’ın yaptığı açıklamada dört meslek grubuyla ilgili bir paket olacağını duyurmuşlardı. İlk etapta; polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi şeklinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu. 3600 ek gösterge kapsamında dul ve yetimler de yararlanacak.

3600 EK GÖSTERGE HAKKINDA

Her hizmet sınırının bir ek göstergesi var. 2000, 2200, 3000, 3600 olanlar ve daha üst sınırlar da var. Ek göstergenin artışı özellikle emekli ikramiyeleri ve emekli maaşları artıyor. Bu rakamlar net rakamlar değil ortalama rakamlar. Kişiye göre değişecektir bu rakamlar. Polislerin emekli maaşı 530 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira artış olacak. 2200 ek göstergeli birisinin göstergesini 3600'e çıkartırsanız maaş artışı '32 TL' oluyor. Emekli maaş artışı 650 lira artarken, emekli ikramiyesi 23 bin 210 TL artacak. 3000'den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun aylık maaşında 34 lira azalma olacak. Emekli maaşı 550 TL artarken, emekli ikramiyesi de 20 bin 710 lira artış gerçekleşecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sağlıkta tarihi gün… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Bakan Soylu duyurdu! ''Öyle bir yazılım yaptık ki...''

TEM'de heyecanlı dakikalar... Lüks aracın bagajından çıktı, ne olduğu araştırılıyor

Öğretmen işten çıkarılınca durumu velilere bildirdi... Anaokuluna baskın yaptılar