360 gün geçti... 'Çocuğum gel artık. Ben hep ağlayacak mıyım?'

Kızının doğum günü olan 18 Ocak’ta iki gül ve doğum günü pastası alan Ahmet Acar, gülü dereye bırakarak, kızına olan özlemini ve hala bulunamayışına olan sitemini dile getirdiği videoyu Facebook hesabında paylaştı.

Acılı baba diğer gülü ve pastaneden aldığı yaş pasta, kuru pasta, çikolata ile baklavayı da kızının yatağının üzerine koyup, pastanın üzerindeki mumları yaktı ve ona olan özlemini dile getirdi. O anları da sosyal medya hesabında paylaşan Acar, kızının üzerinde 5 tane altın ziynet bulunduğunu belirterek, kızının bulunamamasına dere yatağının temizlenmemesini gerekçe gösterdi.

Acar, yetkili kurumlardan kemik arama cihazı olarak adlandırdığı teknolojinin getirilerek Buse’den kalanların bulunması konusunda yardım edilmesini istedi. 7 dakikaya yakın süren video kaydı Ahmet Acar’ın, “Babişim bugün senin doğum günün. Artık ben hep ağlayacak mıyım? Hep ben üzülecek miyim? Çocuğum, ben seni çok sevmiştim, gel artık. Rabbim seni bana versin inşallah” sözleriyle sona erdi.

Acar videolu paylaşımında ayrıca, "Babişim senin doğum günün bugün. Sen yoksun, senin her zaman olduğu gibi sevdiklerini aldım. Geçen yıl künye istemiştin altın. Aldım bir taneme. Şimdi seni bulamıyorum, ne istediğini babişim bilmiyorum. Hadi söyle bana istediğin hediyeyi alayım biriciğime. Seni 1 yıldır arıyorum babişim derede, dağlarda, denizde. Hadi çık gel güzel Kızım" dedi.

"SANA BİR DOĞUM GÜNÜ YAKIŞMAZ"

Anne Ayla Acar ise yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir kek fotoğrafı koyarak, "İyi ki doğdun canım kızım, bir tanem. Sana bir doğum günü yakışmaz, bir kek bir mum, öğrenci doğum günün kutlu olsun. Diğer pastanı seni seven çocuklara üflettim, doğum günün kutlu olsun" ifadelerini kullandı.