358 bin yeni okuryazar
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 5 Şubat 2018’de başlatılan ‘Okuryazarlık Seferberliği’ için 61 bin 532 okuma yazma kursu açıldığını belirterek, “Bu kurslara ve sınavlara 662 bin 168 kursiyer katılmış ve bunların 358 bin 931’i bitirdiği kurs ve sınavlarda başarılı olarak ‘Okuryazarlık Belgesi’ almıştır” dedi.
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, okuma-yazma oranı ile ilgili Bakan Selçuk’un yanıtlaması için bir önerge verdi. 2017 TÜİK verilerine göre 15 yaş üstü nüfusta okuma-yazma bilen kişi sayısının 58 milyon 213 bin 792, okuma yazma bilmeyen kişi sayısının ise 2 milyon 330 bin 640 (1 milyon 974 bin 567 kadın) olduğunu belirten Mehmet Ali Çelebi, önergesinde “Kadınlarımız için bu farkı giderecek okuma-yazma seferberliği veya farklı projeler düşünülüyor mu?” sorusunu yöneltti.
61 BİN KURS AÇILDI
Bakan Ziya Selçuk, Çelebi’nin önergesine şu yanıtı verdi:
“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde Bakanlığımız tarafından 5 Şubat 2018 tarihinde ‘Okuryazarlık Seferberliği’ başlatılmıştır. Okuryazarlık Seferberliği kapsamında okuma yazma bilmeyen yetişkinler için 2018 yılında 61 bin 532 okuma-yazma kursu ve seviye tespit sınavı açılmıştır. Bu kurslara ve sınavlara 662 bin 168 kursiyer (Erkek:75 bin 861, Kadın: 586 bin 307) katılmış ve bunların 358 bin 931’i (Erkek: 39 bin 373, Kadın: 319 bin 558) bitirdiği kurs ve sınavlarda başarılı olarak ‘Okuryazarlık Belgesi’ almıştır. Seferberlik kapsamında 943 bin 30 temel düzey okuma yazma kitabı bastırılarak kursiyerlere ücretsiz dağıtılmıştır.”
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