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    351 şehit yakını, gazi ve gazi yakının kurası tamamlandı

    Hürriyet Haber
    27.04.2018 - 17:06 | Son Güncelleme:

    Devlet kadrolarında görevlendirilmek üzere araştırılan 351 şehit yakını, gazi ve gazi yakını için gerçekleştirilen kura çekilişi, 27 Nisan tarihinde tamamlandı. İşte, kura sonuçları ve detaylı bilgiler

    3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen (351) şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası, 27 Nisan 2018 Cuma günü Devlet Personel Başkanlığı’nda noter huzurunda gerçekleştirildi. 

    Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı. 

    351 istihdam hakkı sahibinden;

    - 59’unun öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak; mühendis, sosyolog, avukat, hemşire, programcı, öğretmen, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara,

    - 110’unun memur unvanlı kadrolara,

    - 179’unun hizmetli unvanlı kadrolara, 

    - 3 kişinin ise işçi kadrosuna

    atama teklifleri gerçekleştirildi.

    Atananların 229’u erkek, 122’si kadın olarak duyuruldu.

    Atama teklifleri E-uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşlarının; 

    - 24’ü bakanlık ve bağlı kuruluşu,

    - 14’ü üniversite,

    - 3’ü kamu iktisadi teşebbüsü,

     olmak üzere toplam sayısı 41’dir.

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    Etiketler: gazi yakını , SeoHaber , NoMobil , gündem
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