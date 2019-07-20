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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
20.07.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

350 bin liralık iddia! 'Bulamazsak 10 yılım heba olur'

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Antalya'da bir besici, 350 bin lira değerindeki 25 büyükbaş hayvanının, nakliyesini yapmak için anlaştığı tır şoförü tarafından çalındığını iddia etti.

Tokat'ın Turhal ilçesinde büyükbaş hayvan besiciliği yapan Murat Sevük (35), Kurban Bayramı öncesinde satmak amacıyla hayvanlarını Antalya'ya getirmeye karar verdi.

Kepez Belediyesinin Çamlıca Mahallesi'ndeki hayvan pazarından yer kiralayan Sevük, kentteki bir nakliye şirketiyle anlaştı.

Şirket tarafından kiralanan tıra, 350 bin lira değerindeki 25 büyükbaş hayvanını yükleyen Sevük, şirkete ait başka bir besicinin hayvanlarının bulunduğu tır ile Antalya'ya doğru yola çıktı. Hayvanlarının bulunduğu aracın bir türlü hayvan pazarına gelmemesi üzerine Sevük, nakliye şirketi yetkililerine ulaştı. Yetkililerden "Biz de tıra ulaşamıyoruz." yanıtını alan Sevük, durumu, Kepez İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Jandarma, hayvanları bulmak için çalışma başlattı. 

"BEŞ ÇOCUĞUMUN RIZKI KAYBOLDU"

Sevük, kardeşi İdris Sevük'le hayvan pazarında kiraladıkları çadırda hayvanlarının bulunmasını bekliyor. 

Murat Sevük, gazetecilere, kendisine ait 25 büyükbaş hayvanın bulunduğu tırın Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde ortadan kaybolduğunu belirterek, "Bu hayvanları borçla beslemiştik. Satıp borcumu ödeyecektim. Bir yıldır hayvanları beslemek için neredeyse ahırda yatıyorduk. Beş çocuğumun rızkı kayboldu. Hayvanlarımı bulamazsak benim 10 yılım heba olur." dedi. 

Nakliye şirketi yetkilisi H.Ç. ise tırın şirketlerine ait olmadığını, bu iş için şoförüyle birlikte aracı kiraladıklarını öne sürdü.

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